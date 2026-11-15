‘Hayalimdeki Lefkoşa’

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Mehmet Aktunç, temiz sokakları, güvenli kaldırımları, düzenli trafiği ve yeşil alanlarıyla çağdaş bir Lefkoşa hedeflediklerini belirterek, “Başkent olmanın hakkını veren bir Lefkoşa oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

UBP Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte Kıbrıs Türk TMT Mücahitler Derneği, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği ve Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği'ni ziyaret eden Aktunç, başkentin geleceğine yönelik projelerini anlattı.

Ziyaretlerde Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine ve Lefkoşa’nın tarihsel önemine değinen Aktunç, geçmişin mirasını korumanın yanı sıra gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmanın da tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43’üncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlandıklarını belirten Aktunç, Kıbrıs Türk halkının bugünlere büyük fedakârlıklar ve mücadeleler sonucunda ulaştığını vurguladı.

Hazırladıkları projeleri hayata geçirmek için ekibiyle birlikte hazır olduklarını dile getiren Aktunç, temiz sokaklar, güvenli kaldırımlar, düzenli trafik, erişilebilir ulaşım, yeşil alanlar, spor tesisleri ve canlı sosyal yaşamıyla çağdaş bir Lefkoşa oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Belediyeciliğin yalnızca mevcut sorunları gidermekle sınırlı olmadığını vurgulayan Aktunç, geleceğin ihtiyaçlarının da bugünden planlanması gerektiğini ifade etti.