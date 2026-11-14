İlk etap tamamlandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, seçim çalışmaları kapsamında Kıbrıs Türk Biyologlar Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Belediyenin geçmişte borç yükü altında olduğunu ve çalışanlarının haklarını ödemekte zorlandığını belirten Harmancı, bugün kendi ayakları üzerinde durabilen, yatırım yapabilen ve geleceğini planlayabilen bir belediye oluşturduklarını ifade etti.

Lefkoşa’nın bugün ihtiyaç duyulduğunda herkesin elinden tutan bir şehir haline geldiğini kaydeden Harmancı, yeni dönemde de aynı heyecan, inanç ve sorumlulukla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kanlıdere Projesi’nin yıllar süren mücadele ve kararlı duruşlarının sonucu olduğunu vurgulayan Harmancı, projeyle Lefkoşa’nın önemli bir doğal mirasını yeniden kente kazandırdıklarını belirtti.

Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen projenin birinci etabının Ledra Palace Sınır Kapısı’ndan Dereboyu Çemberi’ne kadar tamamlandığını açıklayan Harmancı, ikinci etap çalışmalarının ihale sözleşmesinin de imzalandığını kaydetti.

Taşkınköy’de esnafla buluştu

Harmancı, seçim çalışmaları kapsamında Taşkınköy Şehit Kemal Ünal Caddesi’ndeki esnafı da ziyaret ederek bölge halkıyla bir araya geldi.

Ziyarete TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, TDP milletvekili adayları ve belediye meclis üyesi adayları da katıldı.

Taşkınköy’ün kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirten Harmancı, bölge ziyaretini “Taşkınköy bizim için bir ziyaretten çok, aynı duyguların buluştuğu dost meclisi” sözleriyle değerlendirdi.

Harmancı, bölge esnafına ve halka samimiyetleri dolayısıyla teşekkür etti.