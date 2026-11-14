Soruşturma derinleşti

Suna ERDEN

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Plümer Exclusive isimli oto galeride araçların kundaklanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bir dönem Avrupa’nın en çok aranan 45 suçlusu arasında yer alan Ö.A. ile daha önce şiddet suçlarından sabıkası bulunduğu belirtilen E.E. tutuklandı. İki zanlı, soruşturma kapsamında Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılırken haklarında 3 gün tutukluluk kararı verildi.

Mahkemede detayları aktaran polis, olayın 12 Kasım 2026 tarihinde saat 01.10 sıralarında Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, işletmeciliğini H.D.’nin yaptığı Plümer Exclusive isimli oto galerinin önünde bulunan C.K.’ye ait BMW X5 marka aracın tamamen yandığını, Z.Ç.’ye ait Ford Ranger marka aracın da tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

3 milyon 500 bin TL’lik zarar oluştu

Yangında ayrıca bir işletmeye ait Ford Transit marka aracın sağ kısmının, başka bir işletmeye ait Audi marka aracın ön ve motor kısmının, yine başka bir galeriye ait Volvo marka aracın ise motor ve iç kısmının zarar gördüğünü kaydeden polis, toplam zararın 3 milyon 500 bin TL olduğunu ifade etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında görgü tanıklarından ifade alındığını ve çevredeki güvenlik kameralarının incelendiğini belirten polis, kamera görüntülerinde olaydan yaklaşık 10 dakika sonra iki kişinin galeri yakınlarında bulunan siyah renkli bir pick-up araca binerek bölgeden ayrıldıklarının tespit edildiğini aktardı.

Polis, yapılan soruşturma sonucunda söz konusu aracın Ö.A.’ya ait olduğunun belirlendiğini, incelenen kamera görüntülerinde Ö.A. ile E.E.’nin olay günü birlikte araç içerisinde olduklarının tespit edildiğini söyledi.

Zanlıların olay günü nerede olduklarına ilişkin bazı ifadeler verdiğini belirten polis, söz konusu beyanların araştırılacağını kaydetti. Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu ifade eden polis, mahkemeden 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Zanlıların avukatı, polis memuruna çeşitli sorular yöneltti. Savunmanın sorusu üzerine polis, kamera görüntülerinde zanlıların yüzlerinin net olarak görülmediğini ancak olay yerinden ayrıldığı tespit edilen aracın zanlılardan birine ait olduğunu söyledi.

Mahkeme; zanlıların soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.