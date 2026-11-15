Yoğun katılım oldu

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Serdarlı-Geçitkale Belediyesi aday tanıtım şölenini yoğun katılımla gerçekleştirdi. Şölende konuşan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, 6 Aralık’ta yapılacak seçimler öncesinde siyasi istikrar, reformlar ve bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bedelli askerlik yasasını hayata geçirme kararlılığında olduklarını vurgulayan Üstel, “Gençlerimizin hayalleriyle oynamalarına izin vermeyeceğiz” dedi.

Koşulsuz bedelli askerlik konusunda gençlerin hayalleri üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini vurgulayan Üstel, yasa önerisini hazırlayan ve hayata geçirme iradesini ortaya koyan partinin UBP olduğunu belirtti.

Üstel, “Bugüne kadar 370 yasayı Cumhuriyet Meclisi’nden geçirdik. Bedelli askerlik yasasını da irademizle hayata geçireceğiz. Gençlerimizin hayalleriyle oynamalarına izin vermeyeceğiz” dedi.

Belediyeler reformunun kırsal kesimde hizmet kapasitesini artırdığını belirten Üstel, güçlü belediyelerin siyasi istikrar ve kararlı yönetim anlayışıyla mümkün olduğunu ifade etti.

Serdarlı-Geçitkale Belediyesi’nin dört yılda gerçekleştirdiği hizmetlere dikkat çeken Üstel, reformların sonuçlarının yerel yönetimlerde görüldüğünü söyledi.

6 Aralık seçimlerinin önemine işaret eden Üstel, gençleri ve ailelerini demokratik haklarını kullanmak üzere sandığa davet etti.

Serdarlı-Geçitkale Belediye Başkanı Halil Kasım’ın yeniden seçilmesi yönündeki inancını da dile getiren Üstel, UBP’nin siyasi istikrar ve hizmet anlayışıyla yoluna devam edeceğini vurguladı.