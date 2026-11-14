Talepleri dinledi

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, sivil toplum örgütleri ve Kardeş Ocağı ile bir araya gelerek ülkenin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İncirli, sivil toplumun karar alma süreçlerine katılımının ve politikaların ortak akılla şekillendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve beraberindeki milletvekilleri, 14 Kasım 2026 tarihinde Lefkoşa’da düzenlenen iki ayrı etkinliğe katıldı.

İncirli ve beraberindeki heyet, ilk olarak İnsan Hakları Platformu tarafından Lefkoşa Bedesten’de düzenlenen “Sivil Toplum ve Siyasiler Buluşması” etkinliğinde yer aldı.

Hak temelli çalışmalar yürüten dokuz sivil toplum örgütünün talep ve önerilerini siyasi parti temsilcileriyle paylaştığı buluşmada İncirli, sivil toplumun karar alma süreçlerine katılımının ve politikaların ortak akılla oluşturulmasının önemini vurguladı.

Etkinlikte Alzheimer Derneği, Evrensel Çocuk Hakları Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, Gençlik Federasyonu, Mülteci Hakları Derneği, Kuir Kıbrıs Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği ve Yeşil Barış Hareketi temsilcileri söz alarak çalışma alanlarına ilişkin sorunları, talepleri ve çözüm önerilerini aktardı.

CTP heyeti, sunumların ardından örgüt temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunarak dile getirilen önerileri değerlendirdi.

İncirli ve milletvekili adayları daha sonra Kardeş Ocağı tarafından düzenlenen Geleneksel Seminerler kapsamında gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Ülkenin güncel meselelerinin ele alındığı seminerde seçim süreci, kamu hizmetlerinde eşitlik, ekonominin iyileştirilmesi, devlet kaynaklarının etkin kullanımı, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve kamu kurumlarının dijitalleşmesi konuları değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca yolsuzlukla mücadele, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve kamu yönetiminin daha etkin hale getirilmesine yönelik görüşler paylaşıldı.

Seminerin sonunda Üstünel, ziyaret ve katılımı anısına CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye teşekkür beratı takdim etti.

