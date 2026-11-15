Ruso: Nergisli şahlanacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan Adayı Salih Ruso, CTP’nin yerel yönetimlerde bir marka olduğunu vurgulayarak, göreve gelmeleriyle birlikte kaliteli hizmet anlayışını bölgeye taşıyacaklarını belirtti.

Nergisli’ye uzun yıllardır gereken ilginin gösterilmediğini ifade eden Ruso, gençleri desteklemek adına köyde kültür, sanat ve spor faaliyetlerini artıracaklarını kaydetti.

CTP Mağusa İlçesi Nergisli ve İnönü köylerini ziyaret etti. Ziyaretlere, CTP Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan Adayı Salih Ruso, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve adayları katıldı. Nergisli köyünde yurttaşlara hitap eden Salih Ruso, Nergisli köyüne Hasan Öztaş’ın belediye başkanlığı döneminden sonra gerekli ilginin gösterilmediğini savundu. Ruso, Nergisli’de kültür, sanat ve spor alanlarındaki faaliyetleri artıracaklarını, gençleri spor yapmaya, sanata yönelmeye ve kültürlerine sahip çıkmaya teşvik edici çalışmaları hayata geçireceklerini ifade etti. Bölgenin altyapısı ile de yakından ilgileneceklerini söyleyen Ruso, sadece "asfalt döküp geçeyim" anlayışıyla değil, gerekli diğer altyapı çalışmalarını da eksiksiz yaparak sorunları temelinden çözeceklerini vurguladı.

