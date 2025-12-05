Haziran’a kadar fırsat verildi

Strazburg'da Delegeler Komitesi toplantısında, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) faaliyetlerine ilişkin olumsuz bir karar alınmadı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)tarafından etkili bir iç hukuk yolu olduğu defalarca teyit edilmiş olan TMK’nın etkililiğine ilişkin herhangi bir olumsuz gelişmenin olmadığını açıklarken, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda verdiği mesajın da etkili olduğu belirtiliyor.

Çalışmalar aralıksız devam edecek

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi toplantısında Taşınmaz Mal Komisyonu ve mülkiyetle ilgili olumsuz herhangi bir gelişme ortaya çıkmadığını belirterek, komisyonu daha da güçlendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nde TMK ile ilgili değerlendirmelerini tamamladığını açıkladı.

Erhürman, “Strazburg'da Delegeler Komitesi toplantısı tamamlandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından etkili bir iç hukuk yolu olduğu defalarca teyit edilen Taşınmaz Mal Komisyonu'nun etkililiğine ilişkin olumsuz herhangi bir gelişme yok. Mülkiyet ile ilintili diğer konularda da olumsuz bir sonuç ortaya çıkmadı” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman konuyla ilgili bir sonraki toplantının Haziran 2026’da yapılacağını belirtti.

Erhürman paylaşımında Taşınmaz Mal Komisyonu'nu daha da güçlendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini yineledi.

Fidan: Kiminle konuşursam konuşayım güneyden şikayet ediyor

AİHM’in Taşınmaz Mal Komisyonu ile ilgili kararında, Fidan’ın AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda verdiği mesajın etkili olduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı ve Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Fidan, “Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkısı ve Avrupa Birliğine (AB) üyelik sürecinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi(GKYR) engeline takılması konusunda AB yetkilileri ve AB ülkelerinin dışişleri bakanlarına hangi mesajları verdiğine” ilişkin soruyu yanıtladı.

Fidan, AB ülkeleriyle ayrı ayrı ilişkilerin iyi ilerlediğine değinerek, " NATO Bakanlar Konseyi'nde şöyle bir baktım, Avrupa Birliği ülkesi olan bir iki ülke hariç hepsiyle gerçekten ilişkilerimiz fevkalade. Herkes kendi ticaretini, ekonomisini, istikrarını, güvenliğini daha da ileri taşımak peşinde." ifadelerini kullandı.

"Kiminle konuşursam konuşayım GKRY'den şikayet ediyor. Yani şöyle bir sıkıntı var. Avrupa Birliği ve Türkiye 400 milyondan fazla insanın kaderini ilgilendiren, sinerji alanının bir grup insan tarafından rehin alınması meselesi." diyen Fidan, hiç kimsenin stratejik düşünce açısından bunu kabul etmeyeceğini dile getirdi.

Fidan, muhataplarının bunu yakından gördüğünü ve bu konuları uygun zamanda uygun bir dille ifade ettiğini belirterek, AB'de birçok konunun oy birliğiyle ele alınmasının suistimal edildiğine dikkati çekti.

Bakan Fidan, "Burada mühim olan Türkiye'nin dış politikada kimsenin eline koz vermeden topu da kendi tarafında tutmadan yoluna devam etmesi." dedi.