Gazimağusa Limanı’nda yapılan ihbar üzerine başlatılan inceleme sonucunda, Helenistik Döneme ait olduğu belirlenen kaya oyma antik mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından yapılan açıklamada; 21 Haziran’da saat 18.00 sıralarında liman bölgesindeki ana aks üzerinde çökme olduğuna dair ihbar ulaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, ihbarın ardından hızla bölgeye intikal eden ekiplerin yaptığı ilk incelemede, çökmenin antik kaya oyma mezardan kaynaklandığının belirlendiği ifade edildi.

Durumun ciddiyeti üzerine Gazimağusa Polis Müdürlüğü ve liman güvenliği ile koordinasyon sağlanarak, bölgede güvenlik önlemleri alındığı belirtilen açıklamada, “Kazı çalışmalarına başlanıncaya kadar bölge 24 saat esasına göre koruma altına alındı” denildi.

Üç klineye sahip oda şeklindeki kaya mezarın giriş kısmının taş bloklarla kapatıldığı, ilk değerlendirmelere göre mezarın Helenistik Dönemde tarihlendiği bildirildi.



