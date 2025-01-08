Hellimin kilosu 410 lira oldu

Tarım Bakanlığı 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere çiğ süte yüzde 10,5 oranında zam yapınca, tüm koop ürünlerine yüzde 17 ile 37 arasında artış geldi.

Süt Üreticileri ve İthalatçıları Birliği Başkanı Mahmut Erden, çiğ süt fiyatlarının artırılmasına tepki gösterdi. Erden “imalatçılar artan İşçilik, Enerji, Akaryakıt ve Çiğ Süt fiyatları karşısında Rekabet gücünü tamamen kaybetmiştir. Yurtdışından gelen Süt ürünleri ve Avrupa'dan bizim pazarlarımıza giden ürünlerle artık rekabet etmemiz mümkün görünmüyor” dedi.

Bu arada Koop Süt’ün imal ettiği süt, ayran, yoğurt, hellim ve peynir fiyatlarına da ciddi artışlar geldi.

Elde edilen bilgiye göre bir litre yağlı sütün fiyatı 40.45 TL’den yüzde 23.61 oranında artışla 53.50 TL’ye yükseldi.

Bir kilo light hellimin fiyatı 340 liradan 472 liraya yükseldi.



İşte yeni fiyatlar:

Yağlı Süt: 53.50 TL

Yarım Yağlı süt: 53.50 TL

Yağsız Süt: 57.55 TL

Yoğurt: 52.10 TL

680 Gr Yoğurt : 74.40 TL

1400 gr yoğurt : 141.85 TL

3000 gr Yoğurt : 315.75 TL



Hellim Lıght : 472.35 TL

Hellim Tuzlu : 439.90 TL

Keçi Hellimi : 615.25 TL

Koop Beyaz peynir kg : 401.95 TL

Koop Tost peyniri 700 gr : 239.80 TL

Kaşar peyniri 800 gr : 322.65 TL

Kaşar peyniri 2 kg: 764.75 TL



