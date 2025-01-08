Arıklı’ya mesaj var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Bölgesi’nde, Güvercinlik-Çayönü yolu üzerinde dün sabah ve akşam saatlerinde eylem düzenlendi. Çayönü sakinleri, yıllardır tadil edilmeyen ve çukurlarla dolu olan yolu sabah ve akşam saatlerinde ikişer saat trafiğe kapattı.

Eylemde konuşan köylüler, yıllardır düzeltilmeyen yolda can güvenliklerinin olmadığını ifade etti. Siyasilere seslenen köylüler, “Her gün canımız burnumuzda bu yolu kullanıyoruz, kaç kez ölümlü kaza atlattık, bu yolu düzeltmek için daha ne bekliyorlar, 2 yıldır yolu düzelteceklerinin sözünü veriyorlar ancak bir türlü icraat yapmıyorlar” şeklinde konuştu.

Köylüler, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı da, yolun durumunu özellikle köye davet etti ve sert şekilde eleştirdi.

“Makam aracını birde burada sür bakalım”

Pankartların da açıldığı eylemde, asfalt üzerine “ölüm yolu” yazısı yazıldı. Eylemde en çok dikkat çeken pankart ise, “Sn Arıklı makam aracını birde burada sür bakalım” yazan oldu. Köy sakinleri ayrıca, Güvercinlik yolunun yanı sıra, Tuzla ile Güvercinlik kavşağı arasındaki yolun da kullanılamaz derecede kötü olmasından dolayı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne 15 dakika gecikmeli gittiklerini, acil durumlarda ise bunun büyük bir sıkıntı olduğunu dile getirdi.