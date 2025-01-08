‘Yoksa konuşurum’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da şok etkisi yaratan bir olay yaşandı. Pakistanlı Qisar Mehmood, iki yıldan beri yanında çalıştığı Çinli patronuna tehdit içerikli bir mesaj bırakınca polislik oldu. Patrondan 500 bin dolar rüşvet isteyen Pakistanlı işçi “Ya parayı verirsin ya da konuşurum” dedi.

Çinli patrona “yaptığın işleri biliyorum. Bunların tümünü ifşa edeceğim” diyen Pakistanlı işçi, orada çalışan 3 kadını kaçıracağını belirterek suçuna suç katlamış oldu. Polis, Pakistanlı işçiyi tutuklarken, Çinli patronun ne iş yaptığına değinilmedi.

Flaş belleği işyeri önüne bıraktı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mahir Türe, zanlının, 6 Ocak’ta, saat 06.00 sıralarında, 2 yıldır çalıştığı işyeri önüne gelerek, şeffaf dosya içerisdeki flash belleği, iş yeri sahibine hitaben, İngilizce olarak “senin için kral” notuyla bıraktığını söyledi. İşyeri sahibinin konu flash belleği bulmasının ardından bilgisayara taktığı zaman, kendisine ait ev ve işyeri resimleriyle, bir avukata ait 2 adet bina resimleri ve çince yazılı 2 sayfalık mektup gördüğünü anlatan polis, konu mektupta özet olarak, “KKTC’de yaptığın tüm işleri biliyorum, 500 bin Dolar vermezsen seni ifşa edeceğim, şirketinde çalışan 3 kadını da kaçırırım” yazdığını açıkladı.

Zanlının dün sabah 02.00 itibarı ile yakalandığını belirten polis, suçunu itiraf eden zanlının, gönüllü bir de ifade verdiğini aktardı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025, 09:59