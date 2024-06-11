Hediye getirmiş

Ercan Havalimanı’nda gümrük memurları tarafından yapılan aramada çantasında cinsel gücü artırıcı ve yeşil reçeteye tabi hap ve ilaçlar bulunan 21 yaşındaki Alman vatandaşı Burcu Boz hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. İlk yakalandığı anda polise verdiği ifadede valizin kendisine ait olmadığını söyleyen zanlı dünkü duruşmada savunmasını değiştirdi. Zanlının avukatı ilaçların Almanya’da yasak olmadığını, zanlının da ülkeye gelirken, arkadaşlarına hediye etmek için söz konusu ilaçları getirdiğini söyledi.

Olgular yeniden aktarıldı

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru 7 Haziran 2024 tarihinde saat 03.00 sıralarında Ercan Havalimanından ülkeye giriş yapan zanlının valizinde Gümrük Kontrol noktasında arama yapıldığını söyledi.

Polis, zanlının valizi içerisinde 3 kutu 200 mg. Tilidin marka ilaç, 2 kutu 20 tüp toz,50 adet 60 mg Vidalista, bir kap içerisinde 30 adet 8 mg Subutex hap, 14 adet beyaz içerikli kapsül bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının” İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket” suçundan tutuklandığını, ilaçlara emare olarak el konulduğunu kaydetti. Polis, ilaçların İlaç ve Eczacılık Dairesine gönderildiğini belirtti.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Zanlının avukatı ise söz konusu ilaçların Almanya’da yasak olmadığını, zanlının da ülkeye gelirken, arkadaşlarına hediye etmek için söz konusu ilaçları getirdiğini söyledi.

Mahkeme zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.