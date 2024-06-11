Böylesi görülmedi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da önceki gün 9 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmeye çalışan 41 yaşındaki Nadir Yılmaç dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının, eşi ve çocuğuyla tatildeyken oğlunu öldürmeyi planladığını, bu nedenle eve dönerken kaldıkları otelde kullandığı bornozun bağını yanına aldığını söylediği açıklandı.

Zanlının psikolojisi bozuk olduğu için oğlunu öldürmeye çalıştığını söylediği, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirileceği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan çocuğun taburcu edilerek, babasına teslim edildiği de kaydedildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek tutukluluk kararı alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede aktarılan olgulara göre; olay dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde ikamet eden zanlı, bornoz kuşağını, dokuz yaşındaki oğlunun boğazına dolayıp sıkmak sureti ile öldürmeye teşebbüs etti.

Bu sırada çocuk bağırıp, yardım istedi. Çocuğun çığlıklarını duyan komşuları polise haber verdi. Olay yerine giden polis, çocuğun hastaneye kaldırılmasını sağlarken, anneyi tutukladı.

Zanlı ifadesinde eşi ve çocuğuyla birlikte Girne’de bir otelde tatil yaptıklarını, o esnada oğlunu öldürmeyi planladığını, bu nedenle otelde kullandığı bornozun bağını yanına aldığını söylediği açıklandı.

Eve döndüklerinde oğlunun boğazına bornoz bağını dolayarak, boğmaya kalkıştığını, çocuğun öldüğünü düşündüğünü ve bir anda dışarıya koşarak apartmanın önünde oturan komşusuna ve eşine “Oğlumuzu boğdum, öldürdüm” dediği belirtildi.

3 gün hücrede

Mahkemede olguları aktaran polis, olay yerinde suçüstü yakalanan zanlının ifadesinde psikolojisi bozulduğu için oğlunu öldürmeye kalkıştığını söylediğini açıkladı.

Polis, zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirileceğini belirtti. Polis, çocuğun sağlık durumuyla ilgili bilgi de verdi. Polis, çocuğun 4 ayrı doktor tarafından kontrol edildiğini ve sağlık durumu iyi olduğu için taburcu edildiğini söyledi.

Polis memuru, evde yapılan incelemede üzerinde ne olduğu belli olmayan lekeli halının ve bornoz bağının incelenmek üzere kanıt olarak alındığını ifade etti. Polis memuru, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep ederken, bu süre içerisinde ailesinden ve komşularından ifade alınacağını söyledi.

Aktarılan tüm olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.