İki taraf da suçlu

Akıncılar’da bir şahsa ait mandıradan kuzu çalınmasıyla ilgili 2 kişi daha tutuklandı.

Olay yerinde suçüstü yakalanan 18 yaşındaki Kemal Özkan, 19 yaşındaki Ahmet Gezdigeldi, Girne’de tespit edilen Ediz Diker’in ardından Emre Dolat ile İzzet Ertulga da tutuklandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı Dolat’ın Diker, Gezdigeldi ve Özkan ile birlikte kuzuları çaldığı belirtildi.

Zanlı İzzet Ertulga’nın ise çalıntı kuzuları piyasa değerinin çok altında satın alarak, hırsızlık mal kabulü suçu işlediği açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis, hırsızlık olayının Haziran 2024 tarihinde saat 23.50 sıralarında Akıncılar’da Margo Çiftliği diye bilenen yerde meydana geldiğini söyledi.

Polis, Y.P’ye ait mandıra içerisine giren Emre Dolat, Kemal Özkan, Ahmet Gezdigeldi ve Ediz Diker’in 30 adet kuzuyu araca yükledikten sonra, ambarın kilidini kırarak içeri girdiklerini ve kamera kayıt cihazını da alarak, çıkış yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlılar Kemal Özkan ve Ahmet Gezdigeldi’nin ET 598 plakalı araç ile birlikte kaçarken, arazi ve mandıranın sahibinin oğlu K.P ve Demirhan Karakolu’ndan ekipleri tarafından gerçekleştirilen takip sonucu yakalandıklarını açıkladı. Polis, zanlıların kaçmaya çalıştıkları esnada kuzuları araçtan attıklarını ifade etti.

Polis, Ahmet Gezdigeldi ve Kemal Özkan’nın 8 Haziran’da mahkemeye çıkarılarak, 3 gün süre temin edildiğini hatırlattı.

Polis, Girne’de tespit edilen Diker’in de 9 Haziran’da duruşmaya çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı.

Polis, aranan şahıs olan Emre Dolat’ın da 9 Haziran’da Demirhan Polis Karakoluna gelerek, teslim olduğunu açıkladı.

Polis memuru, zanlı İzzet Ertulga’nın ise zanlıların çaldığı 40 bin TL değerindeki 4 kuzuyu piyasa değerinin altında 18 bin TL’ye alarak, hırsızlık mal kabulü suçunu işlediğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, Emre Dolat’ın bir gün, İzzet Ertulga’nın 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.