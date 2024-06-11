Kilosu 375 lira, işte satış yerleri

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ithal donmuş kuzu etinin dağıtımına başlandığını duyurarak, satış yapacak kasapların ve marketlerin listesini de kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, ülkenin farklı bölgelerinde, 46 noktada satışı yapılacak donmuş etin kilogram fiyatı 375 TL olarak belirlendi.

TÜK’ün konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Bakanlar Kurulu kararıyla donmuş kuzu bacak eti ithali için yetkilendirilen TÜK, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı temsilcilerinin belirlediği et ithalatı kriterlerine uygun olarak ithal edilen donmuş kuzu bacak eti dağıtımına başladı.

Eti sağlıklı şekilde muhafaza edebilecek olanaklara sahip ve talepte bulunan market ve kasapların listesi ekte sunuldu. İthal donmuş kuzu bacak etinin perakende satış fiyatı 375 TL/Kg olarak belirlendi. İrtibat numaraları ise 0533 860 3643 - 0533 884 6404’dir. ”

Tarım Bakanlığı da analiz sonuçlarını açıkladı

Tarım Bakanlığı, Hollanda’dan ithal edilen donmuş etlerin analiz sonuçlarını paylaştı.

Bakanlık, söz konusu donmuş etlerin tüketilmesinde halk sağlığı açısından “herhangi bir risk bulunmadığını” açıkladı.

Tarım Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Toprak Ürünleri Kurumu tarafından Hollanda’dan ithalatı gerçekleştirilmiş olan donmuş kemikli kuzu eti kamuoyunun da bildiği üzere 6 Haziran tarihinde ülkeye giriş yaptığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

“Veteriner Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Resmi Veteriner Hekim tarafından yerinde fiziki ithalat muayenesi yapılan ürünlerin ülkeye girişi uygun bulunmuş, Veteriner Dairesi Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi tarafından talep edilen doğrulama analizlerinin sonuçları çıkıncaya kadar ürünün piyasaya arzı sağlanmamıştır. VDM Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı tarafından yapılan ve ekte raporları sunulan mikrobiyolojik, kimyasal ve tür tayini analiz sonuçlarına göre söz konusu donmuş etlerin tüketilmesinde halk sağlığı açısından herhangi bir risk bulunmamaktadır.”