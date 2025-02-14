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Hem eğlendiler hem öğrendiler

LTB’nin Şubat tatilinde çocuklara yönelik düzenlediği atölye ve kurslar tamamlandı

Hem eğlendiler hem öğrendiler
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Lefkoşa Türk Belediyesi'nin (LTB) Şubat tatilinde çocuklara yönelik düzenlediği atölye ve kurslar tamamlandı.
Açıklamada, etkinliklere katılan çocuklar, yaratıcı ve eğitici atölyelerde sanatı ve bilimi deneyimleyerek öğrendiği belirtildi.
Bu tür etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de sürdürüleceği kaydedildi.

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