‘2’nci Plevne Müdafaası’

Filiz SEYİS–Dervişe ÇOBANCIK

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi yıllarında, 10-13 Şubat 1964 tarihlerinde Limasol'da verilen direniş ve bu direnişte şehit düşenler, Girne’deki Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bazı milletvekilleri, bölge okulları, kurum ve kuruluşlar, askeri erkan ve dernek temsilcileri katıldı.

Anıta protokol sırasına göre çelenklerin konulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, konuşmalar yapıldı ve öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Törenin konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği Girne Şube Başkanı Erbil Aydınova yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Limasol Direnişi’nin tarihte Plevne mücadelesine benzetildiğini söyleyerek, Limasol’daki kahramanlıkların unutulmasının mümkün olmadığını vurguladı ve "Limasol Direnişi’nde milletimize yakışır bir şekilde gösterilen cesaret halkı bu günlere kadar taşıyabildi" dedi.

Şehitleri rahmet ve minnetle anan Tatar, bu toprakların şehitlere borçlu olunduğunu söyledi.

Aydınova: Barış ortamının devamı arzumuzdur

Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği Girne Şube Başkanı Erbil Aydınova, Kanlı Noel olayının 52’nci günü Limasol Türk halkına karşı saldırı başlatıldığını belirterek, Limasol Direnişi’nde yaşananları anlattı. Aydınova, tarihe “2. Plevne Müdafaası” olarak geçen Limasol Direnişi’ne katkı koyanlara minnet, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin önemine vurgu yapan Aydınova, “51 yıllık barış ortamının devamı arzumuzdur” dedi.

