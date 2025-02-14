Tümü öğrenci

Suna ERDEN

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarketten 3 bin 710 TL değerindeki parfüm ve kozmetik ürünlerini çalan yabancı uyruklu 4 üniversite öğrencisi kısa sürede tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Teminat talebiyle mahkemeye çıkarılan Omar Ehab Mohammed (22),Ahmed Saber (21), Sultan Mohammed Shafiqi(20) ve Yousef Nisreen (21) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Duruşmada zanlıların çaldığı tüm ürünleri polise teslim ettiği açıklandı.

Polis, zanlıların 9 Şubat 2025 tarihinde Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkette müşteri olarak bulundukları esnada 3 bin 710 TL tıraş sonrası bakım krem, nemlendirici, erkek parfümünü, bayan parfümünü çaldıklarını söyledi. Polis, , meselenin 11 Şubat 2025 tarihinde bildirildiğini incelenen kamera görüntülerinde zanlıların ürünleri giymekte oldukları ceketlerinin ceplerine koyduklarını,13 numaralı kasadan ödeme yapmadan çıktıkların tespit edildiğini kaydetti. Polis memuru,12 Şubat’ta tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verip, suçlarını kabul ettiğini açıkladı.

Polis, zanlıların tüm ürünleri poşet içerisinde teslim ettiğini de belirtti. Polis, zanlıların öğrenci statüsünde olduğunu, sabıkaları bulunmadığını belirterek, davaları görüşülünceye deyin mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis, zanlı Nisreen’in avukatının sorusu üzerine zanlının diğer zanlılar gibi ceplerine ürün koymadığını ancak tüm süetçe diğer onların yanında olduğunu söyledi.

Mahkeme, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 10'ar bin TL nakit teminat yatırmalarına ve 2 haftada bir gün polise karakoluna giderek imza atmalarına emir verdi.