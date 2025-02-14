Raporu bekleniyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir evde düzenlenen partide alkol aldıktan sonra uyuyan kadına tecavüz etmekle suçlanan Evrim Karakaş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi. Olayla ilgili görüntülerin ve cep telefonlarının yeniden inceleneceği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 00.15’de Lefkoşa’daki bir ikametgahta yatak odasında alkollü ve uyur halde olan T.M.’ye tecavüz ettiğini söyledi.

Polis, şikayetin 21 Temmuz 2022 tarihinde yapıldığın ancak zanlının ifadesi alınmadan önce yasal olarak Lokmacı Kara Sınır Kapısından çıkış yaptığının tespit edilip aranan şahıs ilan edildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının 10 Şubat’ta Metehan Sınır Kapısından ülkeye giriş yaptığı esnada yakalandığını belirtti. Polis, suçun her ne kadar 2022 yılında işlenmiş olsa da zanlının ülkede olmamasından dolayı soruşturmanın ileriye götürülemediğini söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde alınan ifadeler ışığında yeni ifadelerin alınması gerektiğinin ortaya çıktığını söyledi.

Polis, zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirildiğini ancak henüz rapor çıkmadığını belirtti. Olayla ilgili görüntülerin ve cep telefonlarının yeniden inceleneceğini, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

