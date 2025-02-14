‘Son derece anlamlı’

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Pakistan'ın Kıbrıs Türkünün haklı davasına olan desteği bizim için son derece anlamlıdır" dedi.

AA’nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'nın ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak Keşmir sorununun diyalog yoluyla Birleşmiş Milletler kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesine olan desteğimiz bakidir. Pakistan'ın Kıbrıs Türkünün haklı davasına olan desteği bizim için son derece anlamlıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Başbakan Üstel teşekkür mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapmış olduğu görüşmede KKTC için sarf ettiği sözlerle ilgili bir teşekkür mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dost ve kardeş Pakistan Başbakan’ı, bugün bir kez daha kararlılıkla yineledikleri haklı davamıza sarsılmaz destek açıklamalarından dolayı en derin şükranlarımı sunuyorum.

Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'in Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında yapmış olduğu, “Pakistan, Kuzey Kıbrıs davasına tam destek vermekte ve bu davada tereddütsüz bir şekilde Türkiye’nin yanında yer almaktadır” şeklindeki açıklaması Kıbrıs Türk halkının haklı davasına güç vermiştir.

Bu vesileyle Kıbrıs Türk Halkı’nın her zaman yanında olan ve KKTC'ye desteğini her vesileyle ortaya koyan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bugünkü açıklaması ile bizleri bir kez daha onurlandıran Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif nezdinde dost ve kardeş Pakistan Hükümeti ve Halkına teşekkürlerimi sunuyorum.

İnanıyorum ki, devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Anavatan Türkiye’den aldığı sarsılmaz güçle, dost ve kardeş ülkelerin göstermekte olduğu dayanışmayla, çıkmış olduğu bu onurlu yolda hak ettiği yeri en kısa sürede alacaktır.”

Tarihi bir adım

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in bugünkü ortak basın açıklamasına işaret ederek, teşekkür etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Başbakan Üstel, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif ile İslamabad’da düzenlediği ortak basın toplantısında, KKTC ve Kıbrıs Türk Halkı'na yönelik desteğini, dış dünya ile bütünleşmemiz yolunda tarihi bir adım olarak nitelendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, “Bu vesileyle, Sayın Erdoğan ve Sayın Şerif’e en kalbi duygularımla halkım ve hükümetim adına teşekkürlerimi sunarım” dedi.