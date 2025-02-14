‘Zehir’ deposu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa ve İncirli’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘F Tipi Operasyonu’ kapsamında toplam 12 bin 160 adet extacy hap ve 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Ahmet Erata ile Aynur Kasımoğulları mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

Hap miktarının narkotiğin şimdiye kadar tek seferde ele geçirdiği tüm miktarlardan fazla olduğu belirtildi. Zehir tacirlerine geçit vermeyen ve hapları piyasaya sürülmeden ele geçiren ekiplerin iki ayrı bölgede operasyon düzenlediği belirtilirken, uyuşturucunun piyasaya değerinin 10 milyon TL olduğu kaydedildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Nurettin Enginer, 12 Şubat 2025 tarihinde Gazimağusa’da, F tipi adını verdikleri operasyonda Ahmet Erata’nın, 2 Aynur Kasımoğulları’na ait araç ile seyir halindeyken, Erenköy Sokak’ta durdurulduğunu söyledi. Polis, araçta yapılan aramada, 20 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Polis, Ahmet Erata’nın suçüstü tutuklandığını, aynı gün araç sahibi Aynur Kasımoğulları’nın da tespit edilerek yakalandığını açıkladı.

Polis, aynı gün Ahmet Erata’nın İncirli köyündeki evinin de arandığını, 2 ayrı yerde, zulalı halde toplamda 10 bin 900 adet extacy türü uyuşturuculu hap ele geçirildiğini açıkladı. Polis, ayrıca içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 18 bin 100 TL nakit para da tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlı Ahmet Erata’nın, hapların bulunduğu esnada kaçmaya çalıştığını ancak kısa sürede makul güç kullanılarak alıkonulduğunu da mahkemeye aktardı. Bulunan miktarın külliyatlı olduğunu ve meselenin çok ciddi olduğunu bildiren polis, soruşturmalarını salimen yürütebilmek için mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede sonra ikinci arama yapıldı

Bu arada mahkeme tamamlandıktan sonra saat 15.00 sıralarında Ahmet Erata’nın İncirli köyündeki evinde narkotik detektör köpeği eşliğinde ikinci bir arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada bin 260 adet daha hap ele geçirildi. Mahkemede açıklanan ve sonrasında evde yapılan ikinci aramada bulunan haplarla birlikte ele geçirilen extacy sayısı 12 bin 160’a yükseldi.