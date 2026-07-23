Mahkemelik oldu

Gönyeli’de trafik kontrolü sırasında polisin "dur" emrine uymayarak kaçan ve takip sonucu durdurulan zanlı C.A.’nın aracında muşta ve bıçak bulundu. Tutuklanan zanlı "kanunsuz bıçak ve tecavüzî alet taşıma" suçlarından mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, teminat şartlarına bağlanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, mahkemede detaylar aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 20.20 sıralarında Gönyeli’de Kemal Şemiler Caddesi üzerinde, Gönyeli Karakolu’nda görevli bir ekip tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, zanlı C.A.’nın kullanımındaki NG 998 plakalı aracın kontrol amacıyla durdurulmak istendiğini söyledi.

Polis, zanlının "dur" emrine riayet etmeyerek aracı ekiplerin üzerine kontrolsüz şekilde sürdüğünü ve olay yerinden kaçtığını belirtti.

Polis memuru; trafik ekipleri tarafından takip edilen aracın Ortaköy’de Prof. Necdet Sezer Sokak üzerinde durdurulduğunu ifade etti.

Polis memuru; zanlının huzurunda araçta yapılan aramada direksiyonun alt kısmında bir adet gri renk muşta ile sürücü kapısının iç cebinde ağız uzunluğu 10 santimetre, toplam uzunluğu 22 santimetre olan siyah renk bir bıçak bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, soruşturmanın zanlının etki edemeyeceği aşamaya geldiğini belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

