Hep aynı manzara !

Abdullah SUİÇMEZ

Kıbrıs adasını etkisi altına alan yağışlı havalar dün hem kuzeyde hem de güneyde hayatı felce uğrattı. Kuzeyde yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı, uçak seferleri iptal edildi. Güneyde de ev ve iş yerlerini su basarken, Arakapas- Sykopetra yolunda çift kabinli bir araç, dağdan düşen devasa kayanın altında kaldı.

Başkent yağmur sularına teslim oldu

Kuzeyde dün ara ara yağan sağanak yağış yine bilindik manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu.

Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde yollar göle dönerken, birçok iş yerini su bastı. Esnaf ellerinde süpürgelerle dükkan içlerine kadar giren yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.

Başkentin birçok noktasında da yollar su göletlerine dönüştü. Suyun tahliyesi için önem arz eden dere yataklarının temizlenmemiş olması yağmurun yollarda birikmesine yol açtı. İnsan boyunu aşan otlar nedeniyle, daralan dere yatakları sel baskını riskini artırırken, cadde ve sokaklar yağmur sularına teslim oldu.

Yağmurla birlikte araçlar yollarda kaldı, trafik alt üst oldu.

Seferler de etkilendi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ercan Havalimanı’ndaki hava trafiği de sekteye uğradı. Seferler iptal edildi, uçaklar zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı.

Gazimağusa bölgesinde de sağanak yağışla birlikte dolu yağışı da olurken, yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji dairesi ülke genelinde yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle halkı uyardı. Yolda trafikte dikkatli olunması istenirken, üreticiler ve hayvancılar da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alınmaya davet edildi. Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, yağışlı havanın 24 Ekim’e kadar bölgede etkili olacağını belirterek, periyot boyunca en yüksek hava sıcaklığının 25-28 derece olaylarında olacağını kaydetti.

Yol çöktü, çukur oluştu

Yağışlardan dolayı Küçük Kaymaklı'nın Dumlupınar bölgesinde yol çöktü, çukur oluştu.

En çok yağışı Pile aldı

Bu arada Meteoroloji Dairesi, en çok yağışı metrekareye 56 kilogramla Pile’nin aldığını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi önceki günden dün sabaha kadar gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı.

Yağışların yörelere göre dağılımı şöyle;

Koruçam 34 kg/m², Akdeniz, Çayırova, Alevkaya, Serdarlı 28 kg/m², Akdoğan, Esentepe, Kırıkkale 27 kg/m², Devlet Üretme Çiftliği 26 kg/m², Beyarmudu, Mehmetçik 23 kg/m², Çamlıbel, Gemikonağı 22 kg/m², Ercan, Vadili 21 kg/m², Geçitkale, Kalkanlı, Gazimağusa 20 kg/m².

Diğer yörelerde ise 1-19 kg/m² arası yağış kaydedildi.