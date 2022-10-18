Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “okullarda hademe olarak görev yapan üyelerinin toplu iş sözleşmesi başta olmak üzere sendikal haklarının ellerinden alınmasına asla izin vermeyeceklerini belirterek” süresiz grevde oldukları 9 okula, 16 okul daha ekleyeceklerini duyurdu. Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bugünden itibaren greve gidecekleri 16 okulu şu şekilde açıkladı:
İskele'de Yenierenköy Lisesi
Yenierenköy İlkokulu
Ziyamet İlkokulu
Güzelyurt'ta Maarif Anaokulu
Özgürlük İlkokulu
Fikri Karayel İlkokulu,
Güzelyurt Meslek Lisesi
Zümrütköy İlkokulu
Mağusa'da Türk Maarif Koleji
Namık Kemal Lisesi
Canbulat Özgürlük Ortaokulu
Çanakkale Ortaokulu
Karakol İlkokulu
Girne'de Karşıyaka İlkokulu
Lefkoşa'da Atatürk İlkokulu
Arap Ahmet İlkokulu
Eylem var, ders yok
Hademeler için toplu iş sözleşmesi isteyen Kamu-İş bugün 25 okulda greve gidiyor
Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “okullarda hademe olarak görev yapan üyelerinin toplu iş sözleşmesi başta olmak üzere sendikal haklarının ellerinden alınmasına asla izin vermeyeceklerini belirterek” süresiz grevde oldukları 9 okula, 16 okul daha ekleyeceklerini duyurdu. Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bugünden itibaren greve gidecekleri 16 okulu şu şekilde açıkladı:
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