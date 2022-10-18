Eylem var, ders yok

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “okullarda hademe olarak görev yapan üyelerinin toplu iş sözleşmesi başta olmak üzere sendikal haklarının ellerinden alınmasına asla izin vermeyeceklerini belirterek” süresiz grevde oldukları 9 okula, 16 okul daha ekleyeceklerini duyurdu. Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bugünden itibaren greve gidecekleri 16 okulu şu şekilde açıkladı:



İskele'de Yenierenköy Lisesi

Yenierenköy İlkokulu

Ziyamet İlkokulu

Güzelyurt'ta Maarif Anaokulu

Özgürlük İlkokulu

Fikri Karayel İlkokulu,

Güzelyurt Meslek Lisesi

Zümrütköy İlkokulu

Mağusa'da Türk Maarif Koleji

Namık Kemal Lisesi

Canbulat Özgürlük Ortaokulu

Çanakkale Ortaokulu

Karakol İlkokulu

Girne'de Karşıyaka İlkokulu

Lefkoşa'da Atatürk İlkokulu

Arap Ahmet İlkokulu



Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022, 09:43