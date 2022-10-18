Suçların önüne geçilemiyor

KKTC’de son bir haftada 69 trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 12 kişi yaralandı. Aynı süre içinde 12 bin 185 sürücü denetlendi, bin 431'i hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis Basın Subaylığının haftalık trafik raporuna göre 10 -16 Ekim tarihlerini kapsayan sürede, ülkede toplam 69 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 12’si yaralanmayla ve 57’si hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 16 kişi yaralandı.

Kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (23), dikkatsiz sürüş yapmak (17), kavşakta durmamak (11), yakın takip (8) ve diğer etkenler (10) olarak yer aldı.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 1 milyon 576 bin 100TL olarak açıklandı.

Kazalardan 26'sı Lefkoşa’da, 16'sı Gazimağusa’da, 19'u Girne’de, 1'i Güzelyurt’ta ve 7'si de İskele’de oldu.

Binlerce araç kontrol edildi

Aynı süre içinde, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sonucu, toplam 12 bin 185 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen bin 431 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı ise şöyle:

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 229

Sürat: 224

Seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak:179

Emniyet kemersiz araç kullanmak: 121

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 119

Sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak: 91

Muayenesiz araç kullanmak: 45

Alkollüyken araç kullanmak: 42

Dikkatsiz sürüş: 30

Diğer trafik suçları: 357

