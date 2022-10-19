Kriz çözülemedi

Ömer KADİROĞLU

Yeniboğaziçi köyünde 131 gün önce hayatını kaybeden ancak çocuklar arasında defin yeri konusunda yaşanan anlaşmazlık yüzünden cenazesi morgda bekletilen Aysan Gazi’yle ilgili dava dün sonuçlandı.

Mahkeme, KKTC’de yaşayan oğlunun cenaze işlemlerini yapması ve annesini köye gömmesi konusunda hüküm verdi.

Oğlu cenazeyi almak için mahkemenin ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Ancak annesinin İngiltere’de defin edilmesini isteyen kızı bu kez davayı Yüksek Mahkemeye taşıdı. Hastane yönetimi Yüksek Mahkemeden karar beklendiği için cenazeyi veremeyeceğini bildirince aile bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı.

Diyalog’a konuşan Şifa Çubuk, yengesi olan Aysan Gazi ile ilgili alt mahkemenin lehlerinde karar verdiğini ancak konunun yüksek mahkemeye taşınması nedeniyle yine cenazeyi defnedemediklerini dile getirdi.

Kızı annesini aile mezarlığına gömmek istiyor

Öte yandan Aysan Gazi’nin eşi merhum Hüseyin Mehmet Gazi’nin 1980’li yıllarda İngiltere’de Brookwood Mezarlığında bir aile mezarlığı satın aldığı bilgisine ulaşıldı. Gazi’nin İngiltere’de yaşayan kızının annesinin cenazesini babasının satın aldığı aile mezarlığına defnetmek istediği belirtildi.

Aysan Gazi’nin henüz bir yaşındayken kaybettiği kızının ve eşi Hüseyin Mehmet Gazi’nin de bu mezarlıkta defnedildiği bilgisine ulaşıldı.

İngiltere’de yaşayan iki kızı ve bir oğlu da annelerinin bu mezarlığa İslami şartlara uygun olarak gömülmesini istedikleri belirtilirken, Aysan Gazi’nin naaşının Krematoryum’da yakılmak istenmesinin söz konusu olmadığı ifade edildi.



Cenaze neden defnedilmedi

Aysan Gazi, kalp rahatsızlığı sonucu 10 Haziran 2022 tarihinde 80 yaşında hayatını kaybetmişti. Oğlu annesini Yeniboğaziçi köyüne toprağa vermek istemiş, kızı ise mahkemeye başvurarak defin işlemlerini durdurmuştu. Bu nedenle Aysan Gazi’nin cenazesi 131 gündür Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bekletiliyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022, 09:26