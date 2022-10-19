‘Yıllık maliyet 4 milyonu aşıyor’

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “Asgari Ücretliyi Çalan UBP, DP ve YDP’nin Kamudaki Yandaş İstihdamları ve Adil Gelir Dağılımı Sorunu” başlıklı güncel konuşma yaptı.

Konuşmasının başında hükümeti "hırsızlıkla" suçlayan Barçın’ın bu sözleri üzerine Meclis Başkanı Zorlu Töre bu kelimenin tutanaktan çıkarılmasını istedi.

Hayat pahalılığına işaret ederek, asgari ücrete bunun yansıtılmadığını söyleyen Barçın, bunun asgari ücretlinin cebinden çalınması anlamına geldiğini ve meclis tutanaktan çıkarılsa da bunu hırsızlık anlamına geldiğini belirtti.

Bir yandan kaynak yok denirken, öte yandan “yandaşların” istihdam edildiğini savunan Barçın, Töre’nin özel kalem müdürünü neden görevden aldığını sordu.

Bunun üzerine yerinden söz alan Başbakan Yardımcısı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ilgili kişinin istifa ettiğini söyledi. Barçın ise Resmi Gazete’ye göre bu kişinin görevden alındığını dile getirdi.

Barçın, Resmi Gazete'ye rağmen "bu görevleri yapmak istemiyorum" diye istifa ettiği kabul edilirse, bu kişinin nasıl olur da Meclis Başkanı’na iletişim ve medya konularında danışmanlık yapmak üzere sözleşmeli biçimde istihdam edildiğini sordu.

Son dönemde 20 geçici işçi istihdam edildiğini söyleyen Barçın, bunun yıllık maliyetinin 4 milyon TL’den fazla olduğunu kaydetti.

Toplam geçici işçi sayısının 100’ü geçtiğini, bunun devlete maliyetinin 20 milyon 741 bin olduğunu dile getiren Barçın, “Bu 20 milyonla neler yapılmazdı?” diye sordu.

Taçoy: Gerekli tedbirler alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da İhtiyat Sandığı'nda çalışan ve konu edilen gece bekçilerinin pandemi döneminde oluşan ihtiyaç sonucunda işe alındığını dile getirdi.

Wireless ve disiplin mevzularını yeniden gözden geçireceğini kaydeden Taçoy, maaş konusunda da gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.

Mart ayında verilmeye başlanan yüzde 65’lik teşvik prim verilmesine ekonominin çarklarının doğru düzgün dönmediği bir dönemde başlatıldığına değinen Taçoy, ağustos ayında biten bu uygulamanın Aralık ayına kadar sürmesini, dünyadaki krizi göz önüne alarak karar verdiklerini kaydetti.

İşçi sayısını belirli bir yerde tutmanın önemine işaret eden Taçoy, amaçlarının 13’üncü maaşları sıkıntıya girmeden ödemek olduğunu ifade etti.

Bankalar da konuşuldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, “Bu Hükümet Döneminde Açılan İhalelerin Sonuçlandırılamamasının Arkasında Yatanlar” konulu güncel konuşma yaptı.

Son dönemde sayısız ihalenin iptal edilip durdurulduğunu kaydeden Şahiner, bunun sorumlusu olarak MİK Yasası, süreçlerin doğru olmaması gibi nedenlerin gösterildiğini belirtti.

Bu konuda öne sürülenlerin doğru olmadığını ifade eden Şahiner, Erhan Arıklı’nın Ekonomi ve Enerji Bakanı olması öncesi aynı yasalarla sürecin gayet düzgün şekilde işlediğini anlattı.

Kıb-Tek ihalesinde düşük fiyat sunan firmaların bugün 80 dolar teklif verdiğini dile getiren Şahiner, bu konuda açıklama istedi.

Şahali: Kötü niyetle beceriksizlik bir araya geldiğinde…

Daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali’nin, “Kamu Bankalarında Ünal Üstel’in Hangi Başarısızlıklarını Fikri Ataoğlu Nasıl Düzeltecek?” konulu güncel konuşma yaptı.

MİK’in ve tüm eksikliklerine rağmen Rekabet Kurulu’nun 2020 yılına kadar yıllarca gayet düzgün şekilde çalıştığını belirten Şahali, 2020’den sonra yaşananlara işaret etti.

Doğru ihale yapma sorumluluğunun hükümetlerde olduğunu dile getiren Şahali, ilgili süreçleri hükümetin göreve getirdiği kişilerin yerine getirdiğini kaydetti.

“Kötü niyetle beceriksizlik bir araya geldiğinde” durumun izah edilemez hale geldiğini söyleyen Şahali, hükümete güvenmediklerini ifade etti.

Ataoğlu: Kalıcı bir çalışma yapılmalı

Daha sonra Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu kürsüye çıkarak cevap verdi.

Ataoğlu, hükümetin kendi içinde samimi şekilde devam ettiğini ve bu var olduğu için görev bölümü yapabildiklerini söyledi.

Bundan sonrası için bakanlıklara bağlı kurumlarla ilgili kalıcı bir çalışma yapılmasının sağlıklı olduğunu dile getiren Ataoğlu, aksi halde bu tür tartışmaların hep yaşanacağını kaydetti.

Kurumların yıllar içinde bağlandığı bakanlıklarda yaşanan değişimlere işaret eden Ataoğlu, "Bunları bir daha konuşmak gerekmemesi için gelin hep beraber bakanlıklar altına alınması gereken kurumlarla ilgili çalışma yapalım" dedi.

Solyalı: Bizler yasa dışı çocuk ilan ediliyoruz

CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, “Karma Evliliklerden Doğan Çocukların İnsan Hakları” konulu güncel konuşma yaptı.

Konuşmasına Erkut Şahali’ye verilen cevaptan tatmin olmadığını dile getirerek başlayan Solyalı, yolsuzlukla mücadele konusunda ısrarlı olacaklarını kaydetti.

Karma evlilikten doğan çocukların, “Bizler yasa dışı çocuk ilan ediliyoruz… Bu bizi ciddi anlamda rahatsız ediyor” dediğine dikkat çeken Solyalı, bu konunun gündem yapılmadığı eleştirisinde bulundu. Solyalı, bu sorunun toplumsal bir sorun haline geldiğini söyledi.

Kürşat: Üreticiler köstekleniyor

CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat “Üretim Sektöründe Artarak Devam Eden Sorunlar” konulu güncel konuşmasına, “Ne yazık ki sorunların sonu gelmiyor” diyerek, başladı.

Üreten kesimlerin en önemli maliyetinin akaryakıt olduğunu ifade eden Kürşat, “Dünyada pandemiyle birlikte üreticiler desteklenirken, bizde köstekleniyor” iddiasında bulundu.

Oğuz: Başka söz söylemeye gerek yok

Tarım ve Doğal Kaynaklar Dursun Oğuz ise, Kürşat’ın bazı konularda çelişkili ifadelerde bulunduğunu dile getirerek, ülkedeki en büyük girdi maliyetinin enerji ve tarımda gübre olduğunun bilindiğini kaydetti. Oğuz, “Eldeki imkanlara göre neler yaptığımızı söyleminizi beklerdim” dedi.

Popülizm yapıldığı eleştirisinde bulunan Bakan Oğuz, eldeki imkanları zorlayarak, üretimin devam etmesi adına destek verdiklerini kaydetti. İthal yem getirerek, alternatif olarak üreticiye bu imkanı sunduklarını ifade eden Oğuz, mısır getirerek, satışa sunduklarını belirtti.

Küçük: Denetim şart

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, “Yerel Yönetimlerde Reform Süreci ile Denetim Sisteminin Önemi” konulu güncel konuşmasında, yerel yönetimlerin, yerelden kalkınmayı merkeze koyduğunu belirterek, halkın huzur ve mutluluğunu artırmanın belediyelerin görevi olması gerektiğini kaydetti.

Yerel yönetimler açısından değişen yapıya kulak verilmesi gerektiğini belirten Küçük, reform sürecinde denetimin önemini vurguladı.

“Denetim yönetimin işlevlerinden biridir” diyen Küçük, bunların ayrı düşünülmemesi gerektiğini söyledi. Ciddi ölçülebilir denetimi hayata geçirmek gerektiğini ifade eden Hasan Küçük, belediyelerin 51/95 sayılı yasasında da ifade edildiği gibi stratejik planlamanın hayati önem taşıdığını söyledi.

Uluçay: Çarşının derdi fiyat artışı

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konusunda yaptığı güncel konuşmasında, 2022 yılının son aylarında 2023 yılına daha farklı bir vizyon koymak adına öngörülerini paylaşmak istediğini söyledi.

Çarşıda en çok konuşulan konunun fiyat artışı olduğuna dikkat çeken Uluçay, ekonominin belirsizliğe sürüklendiğini ve bu yaşanmakta olan sıkıntıları kaldırarak ekonomik açıdan daha iyi bir yıla hazırlanabileceğini sordu.

Hamzaoğulları: Toplu taşımacılıkta sıkıntılar var

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “Toplu taşımacılığın sıkıntıları” konusunda konuşma yaptı.

Ülkede toplu taşımacılığın sorunlarının çözülmediğini dile getiren Hamzaoğulları, mazot ve benzin arasındaki dengesizlikten dolayı toplu taşımacılıkta yaşanan ekonomik sorunları anlattı.

Toplu taşımacılık konusu konuşulurken ilgili bakanın olmadığını söyleyen Hamzaoğulları, toplu taşımacılığın her gün iki adım gerilediğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Meclis Genel Kurul dünkü çalışmalarını tamamladı.

Bir sonraki birleşim 24 Ekim Pazartesi saat 10.00’da başlayacak.

