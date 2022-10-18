banner564
banner556

Sürücü ölümden döndü

Güneyde şiddetli yağışın etkisiyle koca bir kaya parçası yoldan geçen aracın üzerine düştü

Sürücü ölümden döndü

Yağışlı hava güneyi de etkisi altına aldı. Ayia Napa’da hortum çıktı, Protaras’ta fırtına zarara yol açtı, ağaçlar devrildi. Ev ve iş yerlerini su basarken, Arakapas- Sykopetra yolunda çift kabinli bir araç, dağdan düşen devasa kayanın altında kaldı.
Korkuluk yerleştirmek için bölgeye gelen yol işçisi otomobilini kullanan sürücü şans eseri sadece hafif yaralandı. 
Ayia Napa’da hortum çıktı, Protaras’ta fırtına zarara yol açtı, ağaçlar devrildi.
Trafik akışının da etkilendiği gözlemlenirken, sürücüler, yayalar ve motosiklet ile bisiklet sürücüleri zor anlar yaşadı, park halinde olan bazı araçlar ise sular altında kaldı.
 

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022, 09:40
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Eylem var, ders yok
Eylem var, ders yok
  1. KIBRIS

banner471

banner468