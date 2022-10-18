Sürücü ölümden döndü

Yağışlı hava güneyi de etkisi altına aldı. Ayia Napa’da hortum çıktı, Protaras’ta fırtına zarara yol açtı, ağaçlar devrildi. Ev ve iş yerlerini su basarken, Arakapas- Sykopetra yolunda çift kabinli bir araç, dağdan düşen devasa kayanın altında kaldı.

Korkuluk yerleştirmek için bölgeye gelen yol işçisi otomobilini kullanan sürücü şans eseri sadece hafif yaralandı.

Ayia Napa’da hortum çıktı, Protaras’ta fırtına zarara yol açtı, ağaçlar devrildi.

Trafik akışının da etkilendiği gözlemlenirken, sürücüler, yayalar ve motosiklet ile bisiklet sürücüleri zor anlar yaşadı, park halinde olan bazı araçlar ise sular altında kaldı.



Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022, 09:40