Hepsi göreve hazır

Polis Genel Müdürlüğü kadrosuna alınan 44 Sivil Hizmet Görevlisi, temel eğitimlerini tamamlamalarının ardından düzenlenen törenle mezun oldu.

Törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Polis Hizmetleri Komisyonu Güv.K.K. temsilcisi Piyade Kurmay Albay İbrahim Şeker, Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Gökay Karagil, polis yetkilileri ve aileler katıldı.

Törende konuşan Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir Çete, Polis Genel Müdürlüğü kadrosuna atanan Sivil Hizmet Görevlileri’nin Polis Okulu’nda aldıkları eğitim ve ilk görev yerlerinde edinecekleri pratik bilgilerle görevlerinde başarılı olacaklarına ve canla başla çalışacaklarına inancının tam olduğunu vurguladı.

Çete, “Sivil Hizmet Görevlileri”ne “Herkese eşit ve tarafsız davranmaları; görevlerini yerine getirirken demokrasi ve hukuk ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı, Anayasa ve yasalara uygun hizmet etmeleri” tavsiyesinde bulundu.

