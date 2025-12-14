Her gelen giremiyor

Suna ERDEN

Artan suç oranlarını ve toplumun endişe yaşamasını dikkate alan İçişleri Bakanlığı, ülkeye giriş-lerde yeni uygulamalar başlattı.

Ercan Havaalanı’nda kurulan Muhaceret Şubesi Birimi, kişinin KKTC’ye neden geldiğine, nere-de kalacağına dair sorgulamalar yapıyor. Ayrıca Türkiye ile KKTC makamları, riskli kişilerle ilgili bilgi paylaşımı yapıyor ve bu şahıslar ülkeye alınmıyor.

Yakın bir zamanda parmak izi okuma ve yüz tarama sisteminin de devreye gireceği belirten

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, bu yıl içinde 4 bin 944 kişinin ülkeye giriş yapamadığını ve Er-can’dan geri çevrildiğini söyledi. Geri çevrilen 724 kişinin Pakistan, 713’ünün İran ve 421 kişi-nin Türk vatandaşı olduğunu açıklayan Oğuz “artık her gelen ülkeye giremiyor” dedi.

Önlemler alındı

Bakan Oğuz, KKTC’nin güvenli bir ülke olduğunu, arada istenmeyen olaylar yaşandığını söyledi.

Bun rağmen KKTC’nin güvenli bir ülke olduğunu ifade eden Oğuz, istenmeyen olayların yaşanmaması için önlem aldıklarını kaydetti. Bakan Oğuz, bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti ile bilgi paylaşımı, riskli kişilerle ilgili tedbirler gibi çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Oğuz, sınır kapılarıyla ilgili de etkin denetimlerin yapıldığını, polis tarafından kurulan yeni birim aracılığıyla kişinin neden geldiği, nerede kalacağı gibi sorgulamaların yapıldığını ifade etti.

Parmak iziyle ilgili bir çalışmanın devam ettiğini söyleyen Oğuz, yüz tarama sisteminin raporlandığını ve kısa sürede kamera sistemlerine gireceğini duyurdu.

Bakan Oğuz, kontroller kapsamında 10 Aralık tarihine kadar 4 bin 944 kişinin ülkeye alınmadığına dikkati çekerek, bu kişilerin muhaceret biriminin çalışmaları sonucunda ülkeye girişlerinin engellendiği-ni kaydetti.

Oğuz, bu kişiliklerin 724'ünün Pakistan, 713'ünün İran, 485'inin Irak, 421'inin Türkiye, 318'inin Soma-li, 273'ünün Türkmenistan ve 2 bin 10'unun diğer uyruklu kişiler olduğunu belirtti.

Bakan Oğuz, bin 680 kişinin de deport edildiğini açıkladı.



Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2025, 01:34