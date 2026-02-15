Herkese açık

Türkiye tarafından KKTC’ye armağan edilen Millet Camisi'nde ramazan hazırlıkları tamamlandı.

Yakın zamanda ibadete açılan Millet Camisi, ramazanda teravih namazları ve mukabeleler ile Müslümanları ağırlayacak.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sınırında bulunan Millet Camisi, Türk İslam geleneğinden ilham alınan mimarisi, 2 bin 250 kişilik kapasitesi ve ihtişamıyla Lefkoşa'nın yeni sembolü olmaya aday.

Din İşleri Başkanı Hakan Moral, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "KKTC'den, Ramazan-ı Şerif ayı öncesi yeni cami olan Millet Camimizde bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle tüm halkımızın, tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'inin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Cumhuriyet Meclisi, Yüksek Mahkeme, Millet Bahçesi ve içerisinde bulunan Millet Camisi'nin açıldığını hatırlatan Moral, "Ramazan-ı Şerif ayında Kıbrıs Adası'nda tüm camilerimizin hazır olduğu gibi Millet Camimiz de hazır. İçerisinde teravih namazlarıyla, ramazana has mukabeleleriyle inşallah bu görevi ifa etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Moral, ramazan ayının bir anlamda da "gönül imarı" olması gerektiğine işaret ederek "Bu anlamda da inşallah halkımızı bu gönül imarına, Ramazan-ı Şerif'i bir mektep olarak düşündüğümüz zaman, bütün camilerimizde olduğu gibi, Lefkoşa Metehan sınır bölgesinde bulunan Millet Camimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Moral, Türkiye'ye teşekkür ederek "Devlet büyüklerimize, Türkiye devletimize, milletimize Allah zeval vermesin diye dua ediyoruz." dedi.



Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2026, 02:35