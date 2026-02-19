Hükümet kararlı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Bakanlar Kurulu’nun ‘Fiber Optik’ Protokolü’nü yeniden değerlendirdiğini ve pazartesi günü Meclis Genel Kurulu’nda aynı şekliyle gündemde olacağını söyledi.

Diyalog TV’de Gündem Özel’e telefonla bağlanan Arıklı “Meclis birleşimi 19 saat değil, 48 saat sürse de biz orada olacağız ve bu protokolü onaylayacağız” dedi.

Arıklı “Ek protokolü hazırlayıp, ikisini birden sunarsanız muhalefetin desteğini almaz mısınız?” şeklindeki bir soruyu yanıtlarken, ek protokolün daha sonra gündeme geleceğini, bu konuyu Türk Telekom yetkilileriyle de görüştüklerini söyledi. Arıklı “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın imzaladığı bir protokolü biz de burada onaylayacağız” şeklinde konuştu.

Koalisyon ortaklarının Meclis’te 29 milletvekiliyle temsil edildiğinin anımsatılması ve “herhangi bir fire olmayacak mı?” sorusunun gündeme gelmesi üzerine Arıklı “Konuyla ilgili toplantıya UBP’den sadece İzlem Hanım katılmadı” dedi.

Bakan Arıklı şunları söyledi:

“Pazartesi günü konu gündeme gelecek. Paydaşlarla tekrar bir araya gelip, birçok maddede uzlaştık. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Tek sorun Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve bazı çevrelerin önemli olan bu projeye karşı çıkmasıdır. Gerçi ciddiye almıyoruz, çünkü geçmişte de önemli projelere karşı çıktılar ancak şimdi nimetlerinden faydalanıyorlar. Fiber projesi ülkemiz çok önemlidir fakat toplumdaki hassasiyetleri de anlıyoruz.

Genç beyinlerin oluşturduğu kuruluşların işsiz kalmaması için Telekom’un perakendeye girmemesi gibi taleplerimiz oldu, Telekom anlayışla karşılandı. Tel-Sen’in bazı talepleri vardı onlar da anlayışla karşılandı.

Pazartesi günü uyum protokolü meclise yeniden gelecek. Önce protokol geçecek, o zaman 11. madde devreye girecek.

Tarafların ihtiyaç duyması halinde geliştirilmesi ve yeni maddelerin eklenmesini öngören 11 maddeyle ek protokol hazırlanacak.

Ama önce uyum protokolünün geçmesi gerekiyor. Bizim yapmamız gereken şey uyum yasasını geçirmek, sonra ek protokolle ilgili görüşmelere başlamak olmalıdır.

Gerekirse meclis toplantısı 48 saat sürsün, önemli değil. Belediyeler reformu aşamasında da günlerce eylemler yapıldı, meclis ablukaya alındı. Şimdi de aynı şekilde hareket ediyorlar. Külliyeye karşı çıkanlar şimdi orada otuyorlar.”

UBP ve YDP bir araya geldi, karar alındı

Arıklı, “Üç partili bir koalisyondasınız. Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) Hasan Taçoy, Ali Pilli, İzlem Gürçağ Altuğra ve Hasan Küçük’ün karşı çıktığı söyleniyor. Oylama için 29 sayısını bulabilecek misiniz? sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Geçen UBP ile Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) İzlem Gürçağ Altuğra hariç 28 vekil katıldı. Grup kararı alındı. Buna uymayan vekil partisine karşı sorumludur. UBP’de fire olup olmayacağı bizim sorunumuz değil. Olursa UBP bu sorunu çözecektir. Ben olumsuz bir sonuç beklemiyorum.”