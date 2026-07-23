Soruşturma tamamlandı

Lefkoşa'da Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurulan ve aracında 11 gram sentetik cannabinoid (bonzai), iki adet sarma sigara ile satışı yeşil reçeteye tabi 6 adet hap bulunan H.K., soruşturma kapsamında yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin Lefkoşa Sanayi trafik ışıkları olarak bilinen bölgede devriye görevi yaptığını söyledi.

Polis, ekiplerin devriye sırasında Gazimağusa istikametine doğru şüpheli şekilde seyreden BMW marka bir aracı fark ederek durdurduğunu belirtti. Araç sürücüsünün H.K. olduğunun tespit edildiğini kaydeden polis, zanlının kullanımındaki araçta yapılan detaylı aramada orta konsol bölümünde şeffaf bir poşet içerisinde yaklaşık 11 gram ağırlığında sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucu madde bulunduğunu anlattı.

Polis, aramada ayrıca içerisinde uyuşturucu madde bulunan iki adet yarısı içilmiş sigara izmariti ile satışı yeşil reçeteye tabi 6 adet hapın da tespit edilerek emare alındığını ifade etti. Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirten polis, hakkında "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu" ile "ilaç ve eczacılık yasası'na aykırı hareket" suçlarından soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak 9 gün ek süre alındığını ve bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

