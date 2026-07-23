İlk adım atıldı

Türkiye; deniz altından döşenecek borularla Kuzey Kıbrıs’a doğal gaz sevkiyatıyla ilgili projeyi hayata geçirme kararlığını gösteren önemli bir adım attı. Proje kapsamında yürütülecek sismik araştırmalar için Akdeniz'de 30 Ağustos'a kadar geçerli Navtex ilan ederek, atılan bu adımın detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

Bloomberg'in haberine göre; sismik araştırma gemisi Oruç Reis, 30 Ağustos'a kadar doğal gaz boru hattının geçeceği güzergahta deniz tabanına yönelik sismik etüt çalışmaları gerçekleştirecek. Söz konusu çalışmalar, boru hattının inşası öncesinde deniz tabanının yapısının incelenmesini ve hattın güzergâhının belirlenmesini amaçlıyor.

Proje neleri kapsıyor

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından başlatılan proje kapsamında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda doğal gaz iletim hattı inşa edilecek.

Hattın 97 kilometresi deniz altında, 4 kilometresi ise karada yer alacak. Anamur'dan başlayacak boru hattı, Girne yakınlarındaki Teknecik'e ulaşacak.

Proje kapsamında iki adet 22 inç çapında doğal gaz boru hattı döşenmesi planlanırken, sistem çift yönlü olarak tasarlanacak.

Böylece Türkiye'den KKTC'ye doğal gaz ulaştırılmasının yanı sıra, ileride adada veya Doğu Akdeniz'de üretilebilecek doğal gazın KKTC üzerinden Türkiye'ye, buradan da Avrupa pazarına taşınabilmesi hedefleniyor.

Adaya ulaştırılacak doğal gazın ilk etapta elektrik üretiminde kullanılması öngörülüyor. Projeyle elektrik üretiminde daha düşük maliyetli ve çevreci bir yakıta geçilmesi, kesintisiz enerji arzının sağlanması, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve petrol ürünlerine bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Yetkililer, doğal gaz altyapısının aynı zamanda gelecekte artacak elektrik talebini karşılayacak enerji dönüşümünün temel unsurlarından biri olacağını değerlendiriyor.

Hattın 97 kilometresi deniz altında, 4 kilometresi karada yer alacak.

Boru hattı Anamur'dan başlayarak Teknecik'e ulaşacak.

Proje kapsamında iki adet 22 inç çapında doğal gaz boru hattı inşa edilmesi planlanıyor.

Hat, çift yönlü olarak tasarlanacak.

Sistem, Türkiye'den KKTC'ye doğal gaz iletebileceği gibi, ileride adada veya Doğu Akdeniz'de üretilebilecek doğal gazın KKTC üzerinden Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya taşınmasına imkan sağlayacak.

İmzalanan mutabakat zaptının ardından deniz altından geçecek doğal gaz boru hattı sisteminin inşasına yönelik çalışmalar başlatılacak.

Adaya ulaştırılacak doğal gazın ilk etapta elektrik üretiminde kullanılması planlanıyor.

Projenin, kesintisiz elektrik arzının sağlanmasına, enerji arz güvenliğinin artırılmasına ve petrol türevlerine bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Doğal gaz altyapısı, gelecekte artacak elektrik talebini karşılayacak enerji dönüşümünün temel unsurlarından biri olarak planlanıyor.

Temmuz’da mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 10 Temmuz’da mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 101 kilometre uzunluğundaki hattın 97 kilometresinin denizden, 4 kilometresinin de karadan geçeceğini belirtirken, Mersin Anamur ile Girne’nin doğusunda yer alan Teknecik arasında inşa edilecek hattın çift yönlü tasarlanacağını kaydetmişti. Bayraktar bu yolla gelecekte adada üretilebilecek doğal gazın Türkiye’ye, buradan da Avrupa’ya taşınmasının mümkün olabileceğini söylemişti.