Tümü yabancı

Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ikametgahta gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 600 gram hintkeneviri ele geçirildi; Nijerya uyruklu O.H.K.

(E-28), B.C.K. (E-23) ve J.C.O. (E-28) tutuklandı. Üç zanlı, “uyuşturucu madde alma, tasarruf ve verme" suçlarından mahkemeye çıkarılarak, haklarında 2 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 21 Temmuz 2026 tarihinde 16.15-17.00 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, Gönyeli’de zanlılar O.H.K. ile B.C.K.’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 600 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 17 bin 100 lira nakit paranın bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını, akabinde yapılan soruşturmada uyuşturucu maddelerin J.C.O.’dan alındığının öğrenildiğini belirtti. Polis, bunun üzerine zanlı J.C.O.’nun tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru; soruşturmanın henüz yeni başladığını, emare olarak alınan uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin analize gönderileceğini, ayrıca maddelerin nereden ve ne şekilde temin edildiğinin araştırılacağını ifade ederek, zanlıların ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme; zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

