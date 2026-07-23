Lefkoşa’da meydana gelen sahte kira sözleşmeleri düzenlenmesi ve oturma izni alınması soruşturma kapsamında aranan Türkmenistanlı zanlı G.A., Metehan Kara Giriş Kapısı’nda yakalandı.

Zanlı, "sahte resmi belge düzenleme" ve "sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürme" suçlarından mahkemeye çıkarılarak, tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 10 Kasım 2025 ile 9 Mayıs 2026 tarihleri arasında daha önce mahkemeye çıkarılarak teminata bağlanan zanlı Y.E.’nin, Ortaköy’de bulunan ikametgahını, zanlılar B.Ç. ile M.M. aracılığıyla zanlılar G.A., G.M. ve Z.H.’ye, gerçekte kiracı olmadıkları halde oturma izni alabilmeleri amacıyla kiraya verilmiş gibi gösterdiğini söyledi.

Polis, zanlıların gerçeğe aykırı kira sözleşmeleri düzenledikten sonra bu belgeleri Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesi’ne ibraz ederek pullattıklarını ve böylece sahtelenmiş resmi belgeleri tedavüle sürdüklerini mahkemeye aktardı.

Polis memuru; soruşturma kapsamında ilk etapta zanlılar Y.E., B.Ç., M.M. ve Z.H.’nin tespit edilerek tutuklandıklarını, mahkemeye çıkarıldıktan sonra teminata bağlandıklarını belirtti.

Polis memuru; meseleyle bağlantısı bulunan ve aranan kişi ilan edilen zanlı G.A.’nın ise 21 Temmuz 2026 tarihinde Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini, daha sonra doktor kontrolünden geçirildiğini söyledi. Polis, zanlının soruşturmaya etki etme olasılığının kalmadığını belirterek, teminat şartlarıyla serbest bırakılmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 700 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.