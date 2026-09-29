İçti, saldırdı

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Boğazköy’de bir şantiye lojmanında gece yarısı meydana gelen olayda, 144 promil alkol tesiri altında bulunan A.S., kendisini Lefkoşa’ya götürmediği gerekçesiyle tartıştığı arkadaşını mide ve sırtından bıçaklayarak yaraladı.

“Yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklanan zanlı A.S., dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Bıçaklanarak yaralanan müşteki, olayın ardından ambulansla Lefkoşa Hastanesi’ne kaldırıldı. Müşteki, yapılan ilk yardım ve sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Boğaz Polis Karakolu’nda görevli polis memuru İsmet Yeşildal, mahkemede verdiği şahadette, olayın dün saat 23.45 raddelerinde bir şantiyenin lojmanında meydana geldiğini söyledi.

Yeşildal, zanlı A.S. ile müşteki arasında tartışma yaşandığını belirterek, zanlının 144 promil alkol tesiri altında kendisini Lefkoşa’ya götürmediği gerekçesiyle müştekiyi mide ve sırt kısmından bıçaklayarak yaraladığını söyledi.

Müştekinin olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığını ve yapılan sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildiğini kaydeden Yeşildal, zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

Polis memuru Yeşildal, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün daha tutuklu kalacak

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine G. Serden, işlenen suçun ciddiyetine değinerek zanlı A.S.’nin soruşturma amaçlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

