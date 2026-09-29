Zanlı sayısı 3’e yükseldi

Ömer KADİROĞLU

Girne’de Adli Şube ve CÖŞ ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu tabanca ve canlı mermilerle tespit edilerek tutuklanan Filistin uyruklu K.J.A.N. ile ilgili yürütülen soruşturmada iki kişi daha tutuklandı. K.J.A.N.’nin ardından, mesele ile bağlantılı olduğu tespit edilen İ.K. ve G.K. de Mağusa’da tespit edilerek tutuklandı. Böylece mesele ile ilgili tutuklu sayısı 3’e yükseldi.

Girne’de K.J.A.N.’nin tespit edildiği cadde üzerindeki kamera görüntülerini inceleyen polis, zanlının HK 499 plakalı araç ile olay yerine bırakıldığını tespit etti.

Aracı kullandığı tespit edilen İ.K., Mağusa’nın Anadolu Mahallesi’nde tespit edilerek tutuklandı.

İ.K.’nin ilk sorgusunda, K.J.A.N.’yi G.K.’nin yönlendirmesi ile Beşparmak Caddesi üzerine bıraktığını söylediği belirtildi. Bunun üzerine G.K. de Mağusa’da kaldığı ikametgahında tespit edilerek tutuklandı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mert Osmanlılar, mahkemede verdiği şahadette, meselenin 25 Eylül tarihinde K.J.A.N.’nin tutuklanması ile başladığını aktardı.

Polis memuru, K.J.A.N.’nin tasarrufunda tespit edilen 7.65 mm tabanca ile 5 adet canlı merminin PGM Balistik Şubesi’ne gönderildiğini söyledi.

Soruşturma kapsamında K.J.A.N. ve İ.K.’nin cep telefonlarının incelenmesi amacıyla bilişim emri talep edildiğini belirten polis memuru, G.K.’nin ise verdiği ifadede “Cep telefonum yok, sattım” dediğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Mert Osmanlılar, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların birbirleriyle olan bağlantılarının ve söz konusu tabanca ile mermilerin KKTC’ye nasıl getirildiğinin araştırıldığını söyledi.

Polis memuru, tabancanın herhangi bir kişiye yönelik saldırı veya başka bir suç amacıyla temin edilip edilmediğinin de araştırıldığını belirtti.

Mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan bir kişinin daha arandığını mahkemeye aktaran polis memuru, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine G. Serden, meselenin ciddiyetine dikkat çekerek K.J.A.N., İ.K. ve G.K.’nin 3’er gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.