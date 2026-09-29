Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’tan kaçak et ve sebze getirdikleri iddiasıyla tutuklanan İ.K., P.V.ve K.B. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar toplam 500 bin TL n akit teminat yatırtarak, ileride yargılanmak üzere serbest bırakılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 15 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 sıralarında zanlı İ.K.’nin kullanımındaki buzluklu kamyonetle seyrederken, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa-Demirhan Anayolu üzerinde durdurulduğunu belirtti.

Polis, aracın arka kısmında ithali yasak 7 milyon 938 bin lira değerinde, toplam 5 ton 880 kilogramağırlığında 233 adet kuzu karkası bulunduğunu kaydetti. Zanlının meseleyle ilgili gönüllü ifade verdiğini belirten polis, söz konusu etlerin İ.K. ve B.P.’nin suç ortaklığında Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a getirildiğini açıkladı.

Aynı gün saat 15.00-17.00 arasında Tepebaşı’nda faaliyet gösteren soğuk hava et depolarında kontrol yapıldığını kaydeden polis, üzerinde KKTC Veteriner Dairesi’ne ait olmayan mühür bulunan, toplam 78 kilo 800 gram ağırlığında 38 parça kuzu ön kolun tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Kasap ve marketlerde arandı

Polis, aynı gün saat 18.00-20.00 arasında Girne bölgesindeki zanlıya ait kasap dükkânlarında yapılan kontrollerde de satışa hazır halde, üzerinde KKTC Veteriner Dairesi’ne ait olmayan mühür bulunan etler tespit edildiğini belirtti.

Ozanköy’de faaliyet gösteren zanlıya ait iş yerinde 14,5 kilogram ağırlığında bir kuzu karkas, toplam 10,4 kilogram ağırlığında 4 kuzu but, toplam 5 kilogram ağırlığında 2 kaburga ve toplam 5 kilo 110 gram ağırlığında 3 kuzu ön kol bulunduğunu kaydeden polis, toplam 35 kilo 200 gram etin emare olarak zapt edildiğini açıkladı.

Polis, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir markette satışa hazır halde bulunan ve üzerinde KKTC Veteriner Dairesi’ne ait olmayan mühür bulunan, toplam 16 kilo 451 gram ağırlığında 6 parça kuzu but tespit edilerek emare alındığını söyledi.

Her hafta karakolda

Polis memuru, soruşturma kapsamında K.B. isimli şahsın da sebze kaçakçılığı yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

Sebze kaçakçılığıyla ilgili olgulara da değinen polis, 14 Eylül 2026 tarihinde saat 07.30 sıralarında

Büyük Kaymaklı bölgesinde Rum plakalı, arka kısmı kapalı kamyonette yüklü miktarda domates ve salatalık getirildiğini ve K.B.’ye ait depolara aktarıldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, et ve sebze kaçakçılığıyla ilgili soruşturmanın süreceğini, ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlı İ.K. ile P.B.’nin 200’er bin TL, zanlı K.B.’nin 100 bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için ikişer kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Mahkeme, ayrıca zanlıların davaları görülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklarken, haftada bir gün polise karakoluna giderek imza atmalarına karar verdi.