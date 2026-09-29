Fırsat penceresi kapanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, Kıbrıs’ta ilerleme sağlanmasına yönelik fırsat penceresinin giderek kapandığını belirtti.

Holguin, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın New York’ta önerilen üçlü görüşmeye, Rum lider Nikos Hristodulides’in yeni bir öneri sunmaması nedeniyle katılmadığını aktarırken, ekim ayında yapılacak temaslarda müzakere zemini ve yöntemi üzerinde durulacağını belirtti.

ANKA Haber Ajansı’na verdiği özel röportajda BM’nin sonuca ya da tarafların atması gereken adımlara hükmetmeyeceğini belirten Holguin, “BM Kıbrıs’ta kolaylaştırıcılık yapmak için bulunuyor; dayatmak ya da ne yapılacağını dikte etmek için değil.” dedi.

New York’ta üçlü görüşme önerisi ve Erhürman’ın kararı

Holguin, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın New York’ta önerilen üçlü görüşmeye katılmama kararını, Rum lider Nikos Hristodulides’in yeni bir öneri sunmamasına bağladı.

Üçlü görüşmenin önceden planlanmadığını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in programında iki liderle ayrı ayrı görüşmelerin yer aldığını belirten Holguin, Hristodulides’in üçlü görüşme önerisini Erhürman’a ilettiğini söyledi.

Erhürman’ın kendisine, “Böyle bir görüşmeyi anlamlı kılacak yeni bir öneri var mı?” diye sorduğunu, Hristodulides’in ise daha önce sunduğu önerileri yinelediğini aktaran Holguin, Erhürman’ın “İlerleme için gerekli koşullar oluşmadığı sürece görüşmenin olumlu bir sonuç vermeyeceği” değerlendirmesinde bulunduğunu belirtti.

Ekim ziyaretinde içerik ve yöntem ele alınacak

Holguin, ekim ayında gerçekleştireceği temaslarda müzakerelerin içeriği ve yönteminin ele alınacağını belirterek, yapıcı ve somut gündeme sahip bir 5+1 toplantısının koşullarını oluşturmak için çalışmayı sürdüreceğini söyledi.