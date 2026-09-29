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Fırsat penceresi kapanıyor

Holguin, siyasi irade eksikliği nedeniyle adada yeni bir kapının dahi açılamadığını söyledi ve tarafları uyardı

Fırsat penceresi kapanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, Kıbrıs’ta ilerleme sağlanmasına yönelik fırsat penceresinin giderek kapandığını belirtti.
Holguin, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın New York’ta önerilen üçlü görüşmeye, Rum lider Nikos Hristodulides’in yeni bir öneri sunmaması nedeniyle katılmadığını aktarırken, ekim ayında yapılacak temaslarda müzakere zemini ve yöntemi üzerinde durulacağını belirtti.
ANKA Haber Ajansı’na verdiği özel röportajda BM’nin sonuca ya da tarafların atması gereken adımlara hükmetmeyeceğini belirten Holguin, “BM Kıbrıs’ta kolaylaştırıcılık yapmak için bulunuyor; dayatmak ya da ne yapılacağını dikte etmek için değil.” dedi.

New York’ta üçlü görüşme önerisi ve Erhürman’ın kararı
Holguin, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın New York’ta önerilen üçlü görüşmeye katılmama kararını, Rum lider Nikos Hristodulides’in yeni bir öneri sunmamasına bağladı.
Üçlü görüşmenin önceden planlanmadığını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in programında iki liderle ayrı ayrı görüşmelerin yer aldığını belirten Holguin, Hristodulides’in üçlü görüşme önerisini Erhürman’a ilettiğini söyledi.
Erhürman’ın kendisine, “Böyle bir görüşmeyi anlamlı kılacak yeni bir öneri var mı?” diye sorduğunu, Hristodulides’in ise daha önce sunduğu önerileri yinelediğini aktaran Holguin, Erhürman’ın “İlerleme için gerekli koşullar oluşmadığı sürece görüşmenin olumlu bir sonuç vermeyeceği” değerlendirmesinde bulunduğunu belirtti.

Ekim ziyaretinde içerik ve yöntem ele alınacak
Holguin, ekim ayında gerçekleştireceği temaslarda müzakerelerin içeriği ve yönteminin ele alınacağını belirterek, yapıcı ve somut gündeme sahip bir 5+1 toplantısının koşullarını oluşturmak için çalışmayı sürdüreceğini söyledi. 

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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 14 saat Önce

Tufan Erhurman'e güvenim 100% dür. Sonuna kadar Tufan Erhurman. Karakterine, kişiliğine, bilgeliğine ve dürüstlüğüne 100% güvenilir LİDER.

Vatandaş
Vatandaş @Doğru Söz - 1 dakika Önce

Aynen katılıyorum..

Doğru Söz
Doğru Söz - 16 saat Önce

Evet doğrudur çünkü tufan TL’nin memuru olduğunu Amerika’da onayladı oda Tatar gibi Fidanın kucağına girdi

Lefkoşalı
Lefkoşalı @Doğru Söz - 1 saniye Önce

Ben de ananın kucağından inmiyorum a be orospunun oğlu..!

Doğru Söz
Doğru Söz @Doğru Söz - 14 saat Önce

Adam ol, benim rumuzumu kullana.

Hippo
Hippo - 16 saat Önce

Tufan beyde taksimci çıktı ye iç kim sorar seni

X
X @Hippo - 8 saat Önce

Bu söylediğini hangi deliğinden hissettin, troll?

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