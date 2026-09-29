Vahim bir olay

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı meydana gelen olayda, temizlik yapmak için gittiği eve 4 yaşındaki oğlunu da götüren Filipinli anne C.C., bir süre sonra çocuğunu bulamayınca yaptığı aramada oğlunu havuzda hareketsiz halde buldu.

Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekiplerinin sevk edilmesiyle yapılan kontrolde küçük çocuğun boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili gönüllü ifade veren C.C., “Dikkatsizlik ve Tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçundan tutuklandı.

Zanlının ülkede ikamet izinsiz kaldığı da tespit edildi. C.C., dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hatice Şanverdi, mahkemede verdiği şahadette, olayın önceki gün saat 18.30 sıralarında Ozanköy’de Kıbrıs Evleri’nde meydana geldiğini söyledi.

Şanverdi, zanlı C.C.’nin temizlik yapmak amacıyla gittiği eve 4 yaşındaki oğlunu da götürdüğünü belirtti. Polis, bir süre sonra çocuğunu göremeyen annenin arama yaptığını ve oğlunu evin havuzunda hareketsiz halde bulduğunu anlattı.

Çocuğun kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceğini kaydeden Şanverdi, zanlının temizlik yaptığı sırada gerekli tedbir ve güvenlik önlemlerini almadığının tespit edilmesi üzerine tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Şanverdi, evden ve havuzun bulunduğu noktadan kamera görüntülerinin alındığını ve söz konusu görüntülerin inceleneceğini belirtti.

Zanlı C.C.’nin ikamet izinsiz olduğunun da tespit edildiğini ifade eden Şanverdi, muhaceret kontrolünün yapılacağını belirterek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutukluluk talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine G. Serden, soruşturmanın devam ettiğine işaret ederek zanlı C.C.’nin 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.