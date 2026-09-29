Cezaevine gönderildi

Dilekkaya’da insan kaçakçılığı operasyonu sırasında yasa dışı bir şekilde Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçtiği tespit edilen, düzenlenen operasyon sırasında iki polis aracına çarparak kaçtıktan bir ay sonra uyuşturucuyla yakalanan M.A.U. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Benzer suçlardan sabıkası ve askıda davası bulunan zanlı tutuklu yargılanmak üzere 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 sıralarında Dilekkaya köyünün batı kısmında Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından pusu görevi yapıldığı sırada, M.A.U.’nun plakası üzerinde bulunmayan pikap araçla sınırı ihlal ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Beş kişilik Iraklı aileyle Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye yasa dışı getirirken tespit edilen zanlının takibe alındığını belirten polis, aracın Balıkesir bölgesinde şahısları indirdiği sırada operasyon düzenlendiğini açıkladı. Polis, bu esnada zanlının aracıyla iki ayrı polis aracına çarparak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığını söyledi.

Olay yerinde bulunan ekipler tarafından aracı durdurmak amacıyla havaya ve aracın lastiklerine toplam 15 el ateş edildiğini belirten soruşturma memuru, M.A.U.’nun lastiği patlayan araçla olay yerinden kaçtığını kaydetti.

Polis, yapılan takip sonucunda zanlının bir süre sonra aracını terk ettiğini ve Akıncılar bölgesinden sınırı ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçtiğini söyledi.

Uyuşturucuyla yakalandı

Mesele kapsamında aranmakta olan M.A.U.’nun 19 Eylül 2026 tarihinde tutuklandığını belirten polis, Kalecik’te kullanımında bulunan adresinde arama yapıldığını kaydetti.

Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramada yatak odasındaki komodin üzerinde uyuşturucu madde içiminde kullanılan pet şişeden yapılmış 2 adet bong bulunduğunu belirten polis, kahverengi kavanoz içerisinde, mavi renk naylon ve beyaz kağıda sarılı yaklaşık 5 gram ağırlığında metanfetamin ele geçirildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının uyuşturucu suçundan sabıkası, askeri yasak bölgeyi ihlalden askıda davası olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.