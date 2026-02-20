‘İhaleye çıkılmalıydı’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, tv2020’de Gündem Özel programına telefon bağlantısıyla katılarak, Fiber Optik Protokolü’yle ilgili açıklamalarda bulundu. İhale ve fizibilite çalışması yapılmadığını, anayasanın düzenlediği alanın dışına çıkıldığını, veri egemenliği ile KKTC kurumlarının yetkilerinin ortadan kaldırıldığını, bu nedenle protokole karşı çıktılarını söyledi.

Şahali, protokole onaylarının olmadığını ve geçmesini istemediklerini ifade ederek, yalnızca Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin değil, yöneticileri hariç Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) içinde de aynı görüşü paylaşan çok sayıda kişi bulunduğunu savundu. Toplumun da büyük ölçüde aynı tavrı gösterdiğini belirten Şahali, hükümete yeniden değerlendirme yapmaları için fırsat verdiklerini ancak bu yönde adım atılmadığını kaydetti.

Pazartesi oylama yapılacak

Şahali, 23 Şubat Pazartesi günü meclisin yeniden toplanacağını hatırlatarak, Meclis iç tüzüğü gereği ikinci konuşmaların 15 dakika ile sınırlı olduğunu belirtti. Şahali, pazartesi günü genel kurulda konuşmaların tamamlanmasının ardından oylamaya geçileceğini söyledi.

“Türk Telekom’a verilmesine mi yoksa ihale yöntemine mi karşı oldukları” yönündeki soruya Şahali, itirazlarının ticari unvana değil, sürecin yürütülme biçimine olduğunu ifade etti. İhale ve fizibilite çalışması yapılmaksızın hazırlanmasına, anayasanın düzenlediği alanın dışına çıkılmasına ve veri egemenliği ile KKTC kurumlarının yetkilerinin ortadan kaldırılmasına tepki gösterdiklerini dile getirdi. Şahali, “Eğer doğru bir fizibilite raporuna dayandırılan bir ihaleyle yola çıkılsaydı Türk Telekom en fazla yüklenici firma olurdu ama KKTC’ye ve yetkili kurumlarına tabi olarak bu işi yüklenmiş olacaktı. Ancak Türk Telekom amir konumuna geliyor. Devletin kurumlarının yetkisi ortadan kaldırılıyor” dedi.

Baştan ele alınmalı

Ek protokolden beklentilerinin sorulması üzerine Şahali, ek protokolün esas anlaşmanın hükümlerini ortadan kaldırmayacağını ancak Türk Telekom’un iyi niyet beyanı niteliğinde olabileceğini belirtti. Ek protokolden çok fazla talepleri olmadığını ifade eden Şahali, protokolün baştan ele alınması gerektiğini dile getirdi.

İktidar fire vermeyecek

Mecliste pazartesi günü yapılacak oylamada iktidardan fire çıkıp çıkmayacağı sorusuna ise Şahali, her milletvekilinin ikna edileceğini ve fire verilmeyeceğini düşündüğünü söyledi. Siyasi gelecek ve seçmde adaylık süreçlerinin dikkate alınacağını belirten Şahali, sürecin oylamaya evrilmesi halinde oluşacak tabloya bakılması gerektiğini kaydetti.

Hükümetin halkın tepkilerine rağmen protokolü geçirmesi halinde bunun toplumun beklentilerine duyarsız bir yaklaşım olacağını savunan Şahali, yalnızca CTP’nin değil ekonomik örgütler, birlikler ve derneklerin de karşı çıktığını belirterek, hükümetin topluma kulak vermesi temennisinde bulundu.

İnadı bıraksınlar ve bir an önce seçime gitsinler

Erkut Şahali, erken seçim konusuna da değindi. Şahali, seçimlerin gecikmesi halinde halkın daha fazla yıpranacağını ifade ederek, hükümete “İnadı bıraksınlar ve bir an önce seçime gitsinler” çağrısında bulundu.



Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026, 09:51