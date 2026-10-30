ALPET Kıbrıs, müşterilerine yönelik düzenlediği ödüllü çekilişlerle kazandırmaya devam ediyor. 29 Ekim’de gerçekleştirilen beşinci çekilişte 20 teknolojik hediye ve 80 akaryakıt hediyesi sahiplerini bulurken, şirketin bir sonraki büyük çekilişinde Mercedes GLC Coupé otomobil hediye edilecek.

ALPET Kıbrıs tarafından düzenlenen “ALPET Click 29 Ekim Çekilişi”, ALPET Genel Müdürlüğü’nde Noter Emine Aktaş Karademir’in huzurunda gerçekleştirildi. Müşterilere birbirinden değerli hediyeler kazandıran kampanyanın beşinci çekilişinde de talihliler belirlendi.

ÜÇ TURDA 60 TEKNOLOJİK HEDİYE, 300 AKARYAKIT HEDİYESİ

ALPET Click kapsamında teknolojik ürünler ve akaryakıt hediyelerinin dağıtıldığı çekilişlerin üçüncü turu tamamlandı.

Bugüne kadar gerçekleştirilen bu üç turda toplam 60 teknolojik hediye ve 300 akaryakıt hediyesi dağıtıldı.

29 Ekim’de düzenlenen son çekilişte ise televizyon, iPad ve çeşitli teknolojik ürünlerden oluşan 20 hediye ile 80 akaryakıt hediyesi talihlilerine çıktı.

İKİ MERCEDES SAHİPLERİNİ BULDU

ALPET Kıbrıs, teknolojik ürün ve akaryakıt hediyelerinin yanı sıra gerçekleştirdiği otomobil çekilişleriyle de dikkat çekti.

Daha önce düzenlenen iki ayrı büyük çekilişte bir Mercedes A-Class ve bir Mercedes GLA otomobil talihlilerine teslim edilmek üzere kazandırıldı.

Bu iki otomobil çekilişinde büyük ödülü kazanamayan diğer finalistlere de toplam 50 adet, 1.000 TL değerinde akaryakıt hediye çeki verildi.

Böylece ALPET Kıbrıs, bugüne kadar gerçekleştirdiği beş çekilişte toplam 2 Mercedes otomobil, 60 teknolojik hediye ve 350 akaryakıt hediyesi kazandırmış oldu.

SIRADAKİ BÜYÜK HEDEF: MERCEDES GLC COUPÉ

ALPET Kıbrıs’ın ödüllü kampanyaları önümüzdeki dönemde de devam edecek.

Şirketin bir sonraki büyük çekilişinde ise lüks SUV segmentinin dikkat çeken modellerinden Mercedes GLC Coupé talihlisini bekliyor.

ALPET Click kampanyası, teknolojik ürünlerden akaryakıt hediyelerine ve lüks otomobillere uzanan ödülleriyle müşterilerine kazandırmayı sürdürüyor.