İkinci dönem başladı  

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli devlet ve özel okullarda ikinci dönem dün başladı. 2022-2023 Öğretim Yılı ikinci döneminde yaklaşık 52 bin öğrenci ve 6 bin öğretmen ders başı yaptı.

Deprem felaketinden dolayı 16 Şubat olan okulların açılış tarihi Bakanlar Kurulu kararıyla 20 Şubat’a ertelenmişti.

Öğretim yılının ilk dönemi tüm okullarda 31 Ocak’ta karnelerin dağıtılmasıyla tamamlanmıştı. İkinci dönemin ilköğretimde 16 Haziran’da, ortaöğretimde ise 8 Haziran’da tamamlanmasıyla öğrencilerle öğretmenlerin üç aylık yaz tatili başlayacak.

KKTC’de İlköğretim Dairesi’ne bağlı 127 okulda yaklaşık 25 bin, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 49 okulda öğrenim gören yaklaşık 23 bin, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda yaklaşık 4 bin ve Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi’nde ise yaklaşık 400 öğrenci eğitim görüyor.

KGS-2’nin tarihi 10 Haziran

Öte yandan, Kolejlere Giriş Sınavı’nın ikinci basamak sınavı (KGS-2) 10 Haziran Cumartesi günü, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı ise 24 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin meslek liseleri programlarına tercih başvuruları 26 Haziran – 6 Temmuz tarihleri arasında kabul edilecek.