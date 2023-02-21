Maaşlar eksiksiz ödenecek

Çoğunluğu kamuda örgütlü 14 sendika, çalışanların maaşlarından kesinti yapılmasını öngören hükümet kararının iptali için dün Anayasa Mahkemesi’ne ara emri başvurusunda.

Bunun ardından Cumhuriyet Meclisi toplantısında kürsüye çıkan Başbakan Ünal Üstel ‘Yasa Gücünde Kararnameyi’ geri çektiklerini açıkladı. Böylece, mahkeme kararına gerek kalmadı.

Hükümet kararının iptali sonrasında görüşüne başvurulan üst düzeyde bir yetkili Diyalog’a yaptığı açıklamada Şubat ayı maaşlarının eksiksiz olarak ödeneceğini ve gerekli hazırlıkların başlatıldığını söyledi. Bu arada iktidar ve muhalefet kanadının oybirliğiyle aldığı karar sonucunda depremle ilgili geçici ve 3 ayrı özel ADHOC komite oluşturulması kararlaştırıldı.

Meclis 7 saat rötarla toplandı

Çoğunluğu kamuda örgütlü 14 sendika, çalışanların maaşlarından kesinti yapılmasını öngören hükümet kararının iptali için dün Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi’ne saat 10.00’da yapılan başvurudan 7 saat sonra toplanan Meclis Genel Kurulu, Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Tasarısı'nı çekti.

Başbakan Ünal Üstel, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, tasarının geri çekildiğini belirtti ve insanların gösterdiği dayanışmaya mali kaynak yaratmak adına, UBP'nin koalisyon ortakları ve muhalefet partisi milletvekilleriyle görüştüğünü ve bir uzlaşı sağladıklarını ifade etti. Başbakan Üstel, meclisin de bu sebeple geç açıldığını kaydetti.

Uzlaşı kültürüyle hareket edildi

Bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Başbakan Üstel, felaketin yaşandığı günden itibaren ülkedeki vatandaşlar, kurum kuruluşlar ile siyasi partilerin birlik beraberlik ve dayanışma ruhu içinde çalıştığını, hayatını kaybeden görev şehidi şampiyon meleklere ulaşmak için canla başla mücadele verildiğini kaydetti. Gelinen noktada bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması adına ülkede birtakım çalışmalar yapıldığını ve bu çalışmaların birlik beraberlik içinde ülkenin geleceğini daha sağlam temellere oturtabilmek adına yapıldığına dikkat çeken Başbakan Üstel, bu çalışmaları yaparken uzlaşı kültürüyle hareket edildiğini söyledi.

Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Tasarısı geri çekilirken üç tane de geçici komite oluşturulduğunu belirten Başbakan Ünal Üstel, bu komitelerin bugünden sonra ivedi bir şekilde çalınmalarına başlayarak, ülkenin yaralarının sarılması yoluna gidileceğini ve bu konuda tüm milletvekillerinin katkıda bulunduğunu kaydetti.

3 ayrı özel komite kuruldu

Başbakan Üstel komitelerin adlarını, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine dair geçici ve özel ADHOC Komite, Depreme Dair Mali İdari ve Sosyal Önlemlerin Takibine İlişkin geçici ve özel ADHOC Komite, Doğal Afet ve Depremle ilgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin oluşturulan geçici ve özel ADHOC komite olarak açıkladı. Başbakan Üstel, katkı koyan tüm milletvekillerine teşekkür etti.

Davaya gerek kalmadı

Alınan bilgiye göre, Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde kararname de Bakanlar Kurulu tarafından alınacak kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından iptal edilecek.

Böylelikle sendikaların ara emri başvurusuyla ilgili davanın görüşülmesine de gerek kalmayacak .