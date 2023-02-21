Hayatın en zor anı

Hüseyin ÇİÇEK

Türkiye’deki deprem felaketinde çok sayıda öğrenci ve öğretmenini kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde dün buruk bir başlangıç yapıldı. Adıyaman’daki felakette hayatını kaybeden melekler takımının okulunda ders zili buruk çaldı. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’da okulun ilk gününde Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerini yalnız bırakmazken, öğrenciler sabahın erken saatlerinde çiçeklerle okula gitti.

Okul müdürü Savaş Moralı öğrencilere yönelik kısa bir konuşma yaptı, psikolokların talimati ile hiç bir basın mensubu okul binasına alınmadı.

Müdür Savaş Moralı’nın konuşması ve öğrencilerin hayatlarını kaybeden melekler takımını anmasının ardından saat 10.00 sıralarında ders başı yapıldı.

Basına kısa bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Ders zilinin çaldığı, okulun açıldığı en zor günlerden biri” ifadelerine yer vererek, mesleki ve siyasi hayatında birçok zor an yaşadığını ancak hiçbirinin bu kadar zor olamadığını söyledi. Yaşanılan deprem felaketinde yaşadıkları kayıplardan dolayı bütün adanın yasa boğulduğunu ve etkilendiğini de belirten Çavuşoğlu, “Sizler, bu okula uzun bir mücadeleden geçerek geldiniz. Bu mücadeledir ki hem akademik başarıda, hem sportif ve kültürel başarıda sizi öne çıkarmaktadır. Sizler bu mücadeleye devam edeceksiniz ve arkadaşlarınızdan devraldığınız bayrağı daha ileriye götüreceksiniz.” dedi.

Adları yaşatılacak

Konuşmasının sonunda, “Şampiyon Meleklerimizin hatıraları yaşadığımız sürece yüreğimizde yer alacak” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, hayatlarını kaybeden öğrenci ve öğretmenlerin isimlerinin ve başarılarının yaşatılması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Çavuşoğlu konuşmasının ardından Şampiyon Melekler’in anısına İranlı sanatçı Alireza Pakdel tarafından tasarlanan tabloyu okula teslim etti.