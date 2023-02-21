Kıbrıs’ta da hissedildi

Merkez üssü Hatay-Defne’de dün akşam saat 19.04 sıralarında deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıkladı. Kıbrıs’ta da hissedilen depremin derinliğinin 16,7 kilometre olduğu belirtildi. Deprem en çok Lefkoşa, Gazimağusa ve Mesarya bölgesinde bulunan Vadili, Akdoğan, Paşaköy, İncirli ve Mutluyaka’dan hissedilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Sosyal medya kullanıcıları kısa sürede yüzlerce paylaşım yaparak yaşadıkları endişeyi aktardı.

İnsanlar sokağa fırladı

Kimisi deniz seviyesinin geri çekilmesinin, ölü balinaların karaya vurmasının deprem habercisi olduğunu savunurken, kimisi de yetkililerin halkı bilgilendirmediğini belirterek, isyan etti. Bazı vatandaşlar da depremden sonra uzun süre sokakta bekledi. Maraş bölgesinde yaşayanlar battaniyelere sarıldı, yaktıkları ateşin başında ısındı. Uzun süre sokakta bekleyen vatandaşlar gece geç saatlerde evine döndü.

Peş peşe uyarılar yapıldı

Depremin ardından gerek uzmanlar gerekse yetkili makamlar peş peşe uyarılarda bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Değerlendirme Merkezi tsunami uyarısında bulunurken, Ulaştırma Bakanlığı, Gazimağusa, Kalecik ve kuzey kıyılarında saat 20.12 sıralarında su seviyesinde 50 santim yükselme oluşabileceği konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Ölü deniz fayı da kırıldı

Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depreminden sonra yaptığı değerlendirmede, “Ölü deniz fayı da büyük ölçüde kırıldı. Enerjisini boşalttı. Bir Adana Havzası kaldı. Kıbrıs’tan da endişe ediyoruz." dedi.

Enerji transferinden dolayı Adana’da bir deprem daha olma ihtimalinin olduğunun altını çizen görür, “Kıbrıs’ta da büyükçe bir deprem bekliyoruz. Ancak, zamanı ve büyüklüğünü bilmiyoruz” diye konuştu.

Kıbrıs’tan da endişe ediyoruz

Türkiye Bilim Akademisi Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki iki depremin ardından Halk TV yayınında depremi değerlendirmelerde bulundu. Yer bilimci Görür, “Hatırlarsanız depremlerden sonra ben ve Celal Şengör Hatay ve Adana havzasına dikkat etmek gerektiğini söyleyerek, kırılmamış faylar olabilir diye uyardık. Oralarda stres transferi söz konusu olabilir. Bu bizim beklediğimiz bir deprem. Maraş depreminin bir anlamda Hatay’a stres transfer etmesi sonucu gelişmiş olan bir deprem. Ölü deniz fayı da büyük ölçüde kırıldı. Enerjisini boşalttı.” dedi. Görür, “Bir Adana Havzası kaldı. Kıbrıs’tan da endişe ediyoruz. Onlarla da konuştuk ve uyardık. Bunun devamının artık geleceğini sanmıyorum. Bu deprem çok da küçük sayılmaz. Adana yöresinde de bir stres transferi olmuş olabilir." ifadelerini kullandı.

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör de daha önce konuya ilişkin uyarıda bulunmuştu. Şengör, "Bu tür depremlerde, genellikle önündeki altı ay içerisinde genellikle depremin kendisinden bir büyüklük mertebesi küçük bir artçı olur. Dolayısıyla buralarda bir 6.7 - 6.6'lık deprem beklenebilir buna hazırlıklı olsunlar önümüzdeki 6 ay bir sene 6 civarı deprem olabilir. Buna hazırlıklı olsunlar" ifadelerini kullanmıştı.