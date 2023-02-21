Deprem hazırlığı

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Hatay merkezli depremlerin ülkede de hissedilmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Afet Acil Toplanma Yerleri Listesi’ni paylaştı. Harmancı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Tüm temennimiz yaşadığımız zor günlerin en kısa sürede sona ermesidir. Lefkoşa Türk Belediyesi olarak olası tehlikeli durumlarda Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından belediyemiz sınırlarında geçtiğimiz yıl belirlenen Afet Acil Toplanma Yerleri Listesi’ni bilginize sunarız."

Afet acil toplanma yerleri

1. Metehan: Kemal Küçük Tesisleri

2. Göçmenköy: Bayraktar Ortaokulu

3. Ortaköy: İrsen Küçük Ortaokulu, 9 Eylül İlkokulu, Yeni Yüzyıl Anaokulu

4. Taşkınköy: Necati Taşkın İlkokulu

5. Yenişehir: Şehit Ertuğrul İlkokulu, Atatürk Meslek Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

6. Köşklüçiftlik: Şehit Tuncer İlkokulu

7. Küçükkaymaklı: Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Gülen Yüzler Anaokulu, Şehit Doğan Ahmet İlkokulu

8. Surlariçi: Atatürk İlkokulu

9. Arabahmet: Arabahmet İlkokulu

10. Çağlayan: Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu

11. Hamitköy: Esat Erdoğmuş Stadı

12. Haspolat: Osman Örek Meslek Lisesi, Haspolat İlkokulu