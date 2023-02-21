Herkesi şaşırttı

Lefkoşa’da öz babası tarafından 7 yaşından 10 yaşında kadar istismar edilen erkek çocuğunun annesinin, oğluna şikayeti geri çekmesi için baskı yaptığı tespit edildi. Çocuğun sosyal hizmetler görevlilerine annesinin babası hakkında söylediklerini inkar edip, şikayetini geri çekmesini söylediğini anlattı. Bu tespit üzerine polis, annenin ifadesini alıp, hakkında soruşturma başlattı. Öz oğluna yıllarca cinsel saldırıda bulunan 51 yaşındaki adam ise dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada ,şikayetin psikolog İzlem Gülmez tarafından yapıldığı belirtildi. Çocuğun okula gitmek istememesi nedeniyle annesi tarafından psikoloğa götürüldüğü, 10 yaşındaki çocuğun yaşadıklarını anlattığı ve durumun polise yansıdığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, zanlı H.A.’ nın 2020 yılı ile 15 Şubat 2023 tarihleri arasında şu anda 10 yaşında olan erkek çocuğuna 7 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Polis, 16 Şubat 2023 tarihinde psikolog İzlem Gülmez’in Adli Şube’ye gelerek, danışanı olan 10 yaşındaki erkek çocuğunun okula gitmek istemediği terapiye başladığını ve öz babasının kendisine 7 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğu yönünde bilgi verdiğini anlattı.

Polis, müşteki ile annesinin adli şubeye celp edilip, uzman eşliğinde ifade alındığını belirtti. Polis, zanlı ile çocuğunun Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Polis, müştekinin annesinin, çocuğuna şikayeti geri çekmesi yönünde baskı yaptığının tespit edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın ettiğini belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa cinsel saldırı suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına, çocuğun annesi hakkında sosyal hizmetler uzmanı tarafından rapor hazırlanmasına emir verdi.